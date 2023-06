Detenidas tres personas por agresiones sexuales en Pamplona, Sangüesa y Villatuerta

En total, el cuerpo policial ha abierto diligencias durante la semana a 25 personas -20 detenidas y 5 investigadas- por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

En Estella y Pamplona, según han informado desde Policía Foral, los agentes han detenido a dos personas por delitos de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. En Estella, a una persona por delito contra la salud pública; en Pamplona y Sangüesa se ha detenido a dos personas más por señalamiento de búsqueda, detención y personación (uno ingresó en prisión); y en Tudela, a otra por quebrantamiento de condena.

Además, por delitos contra el patrimonio se ha detenido a siete personas: una por robo con fuerza e intimidación en Tudela, donde el autor del delito golpeaba al vigilante del comercio para asegurar la huida, y cuatro personas más por robos con fuerza de vehículos en Tiebas.

Por delito de apropiación indebida se ha detenido en Bera a un camionero que, tras requerimiento de la empresa, no quiso abandonar el camión, encerrándose en la cabina . Los agentes inmovilizaron el vehículo hasta su detención y traslado a comisaría. Y en Pamplona se ha detenido a un varón por hurto leve de unas zapatillas en un comercio, al no tener domicilio conocido y no portar documentación válida para su identificación.