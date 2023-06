Detenido en Bera un camionero que se encerró en la cabina del vehículo 

Policía Foral ha abierto diligencias en lo que llevamos de semana a 25 personas -20 detenidas y 5 investigadas- por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial. Laha abiertoen lo que llevamos de semana a-20 detenidas y 5 investigadas- por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a diferentes juzgados mediante el correspondiente atestado policial.

Por delitos contra el patrimonio se ha detenido a siete personas. Una por robo con fuerza e intimidación en Tudela, donde el autor del delito golpeaba al vigilante del comercio para asegurar la huida. Cuatro personas más por robos con fuerza de vehículos (se informará en nota aparte) en Tiebas. Por delito de apropiación indebida se detenía en Bera a un camionero que, tras requerimiento de la empresa, no quiso abandonar el camión, encerrándose en la cabina. Los agentes inmovilizaron el vehículo hasta su detención y traslado a comisaría. Y también en Pamplona era detenido un varón por hurto leve de unas zapatillas en un comercio, al no tener domicilio conocido y no portar documentación válida para su identificación.

Por violencia contra la mujer han sido detenidos siete varones. Tres por agresiones sexuales (una a menor de edad) en Pamplona, Sangüesa/Zangoza y Villatuerta, dos por delitos de quebrantamiento de la medida de alejamiento interpuesta en Baztán y Ablitas, y dos más por violencia de género en Pamplona y Tudela.

En Estella/Lizarra y Pamplona se detenía a dos personas por delitos de resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad. En Estella/Lizarra un detenido por delito contra la salud pública. En Pamplona y Sangüesa/Zangoza se detenía a dos personas más por señalamiento de búsqueda, detención y personación (uno ingresó en prisión). Y en Tudela a otra por quebrantamiento de condena.

Por delitos contra la seguridad vial se investiga a un conductor en Estella/Lizarra, por conducir un vehículo sin haber obtenido nunca la autorización, y a otro en Berrioplano por circular habiendo sido privado cautelarmente de la autorización por decisión judicial.

Finalmente, en Pamplona se abren diligencias a tres personas en calidad de investigados, dos por un delito de incendio forestal (se ampliará en nota aparte) y otra por lesiones.