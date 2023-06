Alumnos del IES Plaza de la Cruz y del IES Barañáin, premiados en el certamen 'Un mar de ciencia' de la UPNA

El alumnado de segundo de la ESO del IES Plaza de la Cruz y de primero de la ESO del IES Barañáin obtuvieron sendos primeros premios en las categorías de redacción y artística, respectivamente, del concurso 'Un mar de ciencia' de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), celebrado recientemente en la institución. Se trataba de un certamen de divulgación enmarcado en la conmemoración del Día Mundial de los Océanos dentro del proyecto G9 Missions del Grupo 9 de Universidades, cuyo objetivo es reflexionar sobre la importancia de la conservación de los océanos, mares, ríos y aguas subterráneas.

Además de los centros mencionados, también obtuvieron sendos segundos premios el alumnado de segundo curso de ESO del IES Ribera del Arga (Peralta) y el del IES Torre Basoko de Pamplona (categorías de redacción y artística, respectivamente) y un tercer premio el alumnado del IES Plaza de la Cruz, un grupo de segundo curso de la ESO por cada una de las modalidades de redacción y artística. Todos los premios y los trabajos distinguidos en cada una de las modalidades pueden consultarse en el sitio web de la Universidad.

Los premios consistían en la realización de los talleres “Agentes Agua” para los dos centros ganadores en cada modalidad, y una serie de visitas guiadas en la Universidad Pública de Navarra para conocer sus laboratorios e institutos de investigación para el resto, así como la entrega de un pack de material para todos.

G9 MISSIONS Y EL DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS

“G9 Missions. Go for the Missions!” es el nombre del que se han dotado las instituciones que integran el Grupo 9 de Universidades, coordinadas por la Universidad de Cantabria, para celebrar conjuntamente la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras en 2022 y 2023. Las actividades del consorcio, formado por las universidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra y Zaragoza, con la colaboración de la Universidad de La Rioja, están disponibles en la página web del evento. Este proyecto está financiado por la Unión Europea dentro del programa Horizonte Europa: Programa Marco de Investigación e Innovación.

El consorcio G9 Missions apoya la celebración del Día Mundial de los Océanos, cuyo lema este año es “Planeta oceánico: las corrientes están cambiando” con el objetivo de comunicar y divulgar el impacto de los seres humanos en el océano, valorar la investigación de las universidades en este ámbito y concienciar a la sociedad sobre la necesaria a gestión sostenible de nuestros mares. En el marco de esta celebración ha tenido lugar la actividad común “Un mar de ciencia”, diseñada por la Universitat de les Illes Balears y la Universidad del País Vasco.