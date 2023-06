Esparza considera que un acuerdo con Sayas y Adanero ha impedido el pacto con el PP

UPN, Javier Esparza, ha afirmado este sábado, tras no llegar a un acuerdo con el PP para concurrir juntos a las generales del 23J, que Alberto Núñez Feijóo "tendrá que explicar por qué no puede firmar lo que firmaron sus antecesores" y considera que existe un acuerdo con los exdiputados de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero que lo ha impedido. El presidente de, ha afirmado este sábado, tras no llegar a un acuerdo con el PP para concurrir juntos a las generales del 23J, que"tendrá que explicar por qué no puede firmar lo que firmaron sus antecesores" y considera que existe un acuerdo con los exdiputados deque lo ha impedido.

Regionalistas y populares no alcanzaron este viernes un acuerdo para ir de la mano a las generales, como lo han hecho siempre y Esparza ha explicado que "el PP tenía decidido hace meses ir en solitario".

El presidente de UPN considera que, si no han aceptado, Feijóo deberá explicar el por qué. "Yo no sé si ellos tienen algún tipo de acuerdo, entiendo que con Sayas y Adanero y eso lo ha condicionado todo porque si no a mí me parece inexplicable".

"Acabamos de tener unas elecciones forales y UPN ha sacado un 92.000 votos y el Partido Popular 24.000. Es decir, la correlación de fuerzas es la misma. Ellos representan lo que representan y nosotros representamos lo que representamos en Navarra", ha apuntado.

El PP hizo propuestas durante la semana en las que planteaba que fueran los populares los que lideraran la lista o que los regionalistas se integraran como independientes en su plancha, algo que Esparza calificó de "chiste".

El líder regionalista ha contado lo que ocurrió después: "El jueves por la tarde, a través de terceros, nos trasladan un mensaje de que por qué no hacemos una propuesta. Asumimos el guante, yo creo que igual ellos pensaban que no íbamos a asumir ese guante y pusimos una propuesta. ¿Qué propuesta? Pues la propuesta que yo firmé con Mariano Rajoy en el año 2015 y 2016, y en 2019 dos veces con Pablo Casado. El mismo modelo, el mismo acuerdo de las últimas cuatro elecciones generales sin ponerle una coma ni un punto".

"Nosotros hemos estado esperando hasta el final por si el Partido Popular movía ficha y no ha habido ningún movimiento. Nosotros teníamos todo preparado para haber concurrido si el PP hubiera aceptado la propuesta y bueno, pues yo creo que lamentablemente no ha sido así", ha añadido.

Esparza ha explicado que "es evidente" que la relación entre UPN y PP en este momento "no pasa por su mejor momento" y que, sin embargo, se han olvidado y han actuado con "mucha responsabilidad y mucha generosidad para poder alcanzar un pacto".

"Hemos puesto encima de la mesa una propuesta que era justa, obviando la traición del PP con la Reforma Laboral, obviando que están incorporando a sus filas tránsfugas, obviando los insultos de la última campaña electoral de las forales y municipales, nos olvidamos de todo eso, lo apartamos".

Esparza ha indicado que la "única alternativa al sanchismo" es UPN. "Nosotros podemos derrotar al sanchismo en Navarra si recibimos el mismo apoyo que recibimos el 28 de mayo. Si nos votan los 92.000 navarros que nos votaron y nos votan. Además, todos aquellos que no quieren que Pedro Sánchez siga siendo presidente de España vamos a tener por lo menos dos diputados y tres senadores de UPN que van a votar para hacer presidente a Feijóo y seremos exigentes".

"Exigiremos a Feijóo compromiso con Navarra, exigiremos inversiones en Navarra, exigiremos a Feijóo que se nos ayude a mejorar la calidad de vida de los navarros y las navarras, que es lo que nos corresponde, es lo que haremos", ha dicho. "Somos dos partidos diferentes. Voy a defender Navarra le parezca bien o mal al señor Freijóo. Yo voy a defender el interés de esta tierra por encima de cualquier cosa", ha añadido.

Para el presidente regionalista, el PP está en clave de "absorber a Ciudadanos y a atar todos esos partidos regionalistas que más o menos pueden estar en su órbita ideológica". "UPN ha demostrado que el primer envite han venido a por nosotros en las elecciones forales y municipales. Hemos respondido bien y hemos aguantado porque somos un partido que está vivo", ha concluido.