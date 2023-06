Ritxar Arlegi Pérez, nuevo director del Área de Estudiantes de la UPNA

área de Fundamentos del Análisis Económico del Departamento de Economía Ritxar Arlegi Pérez (Pamplona, 1967) ha sido nombrado director del área de Estudiantes de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Ritxar Arlegi es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco (1991) y doctor en Economía por la Universidad Pública de Navarra (1999), con premio extraordinario de doctorado. Ha realizado estancias en la Universidad de British Columbia, Canadá y la Universidad de California en Riverside. El profesor titular del(Pamplona, 1967) ha sido nombrado director del área de Estudiantes de la. Ritxar Arlegi es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco (1991) y doctor en Economía por la Universidad Pública de Navarra (1999), con premio extraordinario de doctorado. Ha realizado estancias en la Universidad de British Columbia, Canadá y la Universidad de California en Riverside.

Ritxar Arlegi ha impartido clases en todas las titulaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, tanto de grado como de posgrado, en castellano, euskera e inglés. Actualmente desarrolla dos proyectos de innovación docente.

En el ámbito investigador, sus áreas de interés son la teoría de la decisión individual, la teoría de la elección social, la economía experimental y la economía del deporte. Desde 1999 publica artículos científicos de manera regular en revistas internacionales de prestigio, entre las que cabe mencionar European Journal of Operational Research, Journal of Economic Theory, o Journal of Economic Behaviour and Organization. En 2010 recibió el Premio Consolider de reconocimiento de la excelencia investigadora. Ha dirigido una tesis doctoral y actualmente es investigador principal del grupo de investigación SEED de la UPNA y de un proyecto del Plan Nacional de Investigación.

Desde el punto de vista de la gestión, ha sido subdirector del Departamento de Economía de la UPNA en dos periodos (2011-2012 y 2016-2018), y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de 2012 a 2016. También ha sido miembro de la Comisión de Planificación Lingüística de la UPNA de 2007 a 2016.

En el ámbito de la evaluación, ha trabajado para la Agencia Vasca de Evaluación (Unibasq) como evaluador del personal docente y también de la implantación de los sistemas evaluación docente en las universidades vascas. También ha sido evaluador de proyectos del Plan Nacional de Investigación para la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA).