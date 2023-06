Esparza califica de "chiste" la última propuesta de Gamarra para ir a las generales

UPN rechaza de plano la última propuesta de la dirigente del PP, Cuca Gamarra, para ir juntos en una lista a las elecciones generales, que consiste en integrar como independientes a personas del partido regionalista en una candidatura de los ‘populares’ liderada por ellos. “Si no fuera tan serio esto, parecería un chiste”, ha afirmado este jueves el líder de UPN, Javier Esparza. rechaza de plano la última propuesta de la dirigente del, Cuca Gamarra, para ir juntos en una lista a las elecciones generales, que consiste en integrar como independientes a personas del partido regionalista en una candidatura de los ‘populares’ liderada por ellos., ha afirmado este jueves el líder de UPN, Javier Esparza.

Lo cierto es que por primera vez ambas formaciones políticas van a acudir por separado en Navarra a las elecciones al Congreso y al Senado.

El líder del partido regionalista ha recordado que el Partido Popular sacó 20.000 votos y UPN tiene 92.000 y eso ocurrió “hace 15 días”. “Creo que no son consciente de que el centroderecha en Navarra se aglutina en torno a UPN. Se acaba de demostrar en estas elecciones forales y municipales”.

Esparza sostiene que con estos planteamientos, lo que se pone en evidencia es que “el PP no quiere un acuerdo e intenta trasladar” que quien no lo quiere es UPN. “Por eso se llama a última hora, por eso no se convoca una reunión, hay declaraciones contradictorias en El Mundo y luego te dicen que la plancha la encabeza el PP, en fin. Cualquiera que entienda Navarra sabe que eso es inaceptable”.

EL PSN DECIDE ESTA TARDE SUS CANDIDATOS

Por su parte, la ejecutiva del PSN aprobará esta tarde en ejecutiva los candidatos que presentará al Congreso y al Senado. Hay que recordar que en las pasadas elecciones fue el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el cabeza de lista, puesto que podría volver a repetir.