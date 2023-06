Satisfacción en Geroa Bai tras el encuentro con Chivite

acuerdo que han alcanzado María Chivite, el secretario de Organización, Ramón Alzórriz, y el secretario de Acción Electoral y adjunto a Organización, Jorge Aguirre; mientras que Geroa Bai ha estado representada por Uxue Barkos y los parlamentarios electos María Solana y Pablo Azcona. Es el PSN y Geroa Bai en una reunión que han mantenido este martes por la tarde por espacio de casi una hora en el Parlamento de Navarra. A la reunión han asistido por parte del PSN la presidenta del Gobierno de Navarra en funciones y candidata a la reelección,, el secretario de Organización,y el secretario de Acción Electoral y adjunto a Organización,; mientras que Geroa Bai ha estado representada pory los parlamentarios electos

Al término de la reunión, Uxue Barkos ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación que "seguimos trabajando y avanzando en todos los contenidos en torno a una reedición de las instituciones y del Gobierno que dé continuidad a lo iniciado la pasada legislatura".

Barkos ha manifestado que Geroa Bai ha recibido "con satisfacción el hecho de que el PSN haya reconsiderado su posición en una cuestión doble e importante como es la pluralidad de la Mesa del Parlamento". "En esta ocasión encontramos a un Partido Socialista que nos transmite su acompañamiento en ese requerimiento que hacíamos desde Geroa Bai de tener una Mesa que responda a la pluralidad de la representación en la Cámara y ha reconsiderado su actitud también con respecto a la Presidencia del Parlamento en ese acuerdo que Geroa Bai planteó desde el primer momento en representatividad institucional entre dos socios preferentes", ha asegurado.

El Parlamento de Navarra se constituye el próximo viernes 16 de junio en una sesión en la que se deberá elegir a los cinco miembros de la Mesa, entre ellos, la Presidencia. En los últimos cuatro años, el cargo de presidente ha sido ostentado por Unai Hualde, de Geroa Bai.

Preguntada sobre si Hualde repetirá en el cargo, Barkos ha señalado que "será una decisión que tomará y anunciará Geroa Bai, pero en cualquier caso yo no tengo ninguna duda de que ha sido un magnífico presidente esta legislatura y creo que pocas cosas o ninguna empañan esa candidatura".

Además, la líder de Geroa Bai ha señalado que "hay más cuestiones que terminar de solventar y terminar de acordar" para dar paso a "una sesión ordenada el próximo 16 de junio". "Es muy importante, las propias circunstancias de la mesa de edad creo que nos llaman a una doble responsabilidad al resto de los grupos parlamentarios, a que todas las cuestiones que deban dirimirse en esa sesión constitutiva lleguen con un acuerdo solvente, con un acuerdo perfectamente definido y sin sorpresas de última hora. Por lo tanto, en ese sentido avanzamos para que esto nos dé paso a unas negociaciones también convencidas en los términos de esa representatividad de cara a la conformación de un nuevo Gobierno", ha dicho.

Sobre si el acuerdo en torno a la Mesa del Parlamento implicaría un voto conjunto para obtener la Presidencia, una Vicepresidencia y una Secretaría -esta última para EH Bildu-, Barkos ha dicho que "no necesariamente ha de ser así, pero desde luego por parte de Geroa Bai sí, claramente".

Respecto a si se reunirán con Bildu para abordar la formación de la Mesa del Parlamento, ha señalado que "nosotros hemos mantenido relaciones bilaterales, yo diría que a lo largo de las diferentes legislaturas, con todos los grupos de la Cámara, en diferentes momentos, y también en esta ocasión, desde luego con los miembros del cuatripartito, de ese cuatripartito que ha dado estabilidad presupuestaria a Navarra en los últimos cuatro años, y la seguimos manteniendo".

Al margen de lo relativo al Parlamento, Uxue Barkos ha señalado que "es muy importante dar pasos y avanzar de una manera definitiva en la conformación del Gobierno y desde luego no permitir, en la medida de lo posible, que la campaña electoral -de las generales- empañe esas negociaciones, pero desde luego no y de ninguna manera hacerlo con precipitación". "El mejor acuerdo es el acuerdo que tiene los aspectos, en la medida de lo posible, más amplios, acordados, bien definidos y por lo tanto ahí sí que no hay que tener precipitaciones", ha dicho.

Otra de las cuestiones que se deben abordar es la elección del senador autonómico, que corresponde designar al Parlamento de Navarra. "Lógicamente estamos hablando también de una presencia institucional, no hablamos de puestos, una presencia institucional también en el seno del Gobierno, y hablamos también de una presencia institucional en Cortes, que tiene que ver con la mayoría plural", ha señalado , para señalar que "estamos ya en camino de llegar al final de esas negociaciones a lo largo de los próximos días".

Además, Barkos ha asegurado que los partidos ya están trabajando "en sus propias sedes" los contenidos de un acuerdo programático para la nueva legislatura. Así, ha explicado que en Geroa Bai están analizando "qué nos ha faltado la pasada legislatura y en qué tenemos que pegar un acelerón". "Esto ya lo advierto y lo aviso desde luego desde la posición de Geroa Bai: ver dónde queremos poner el acento programático en la próxima legislatura, porque nos vienen retos importantes. Esta va a ser una legislatura con reglas de gasto, cuidado que esto va a cambiar notablemente, aunque fuera inesperado en esta legislatura, pero va a cambiar notablemente y por lo tanto, estas son condiciones y cuestiones que en la sede de Geroa Bai estamos trabajando ya", ha indicado.

PIDE "DIÁLOGO" PARA UN ACUERDO EN PAMPLONA

constitución del También se ha referido Uxue Barkos a ladel Ayuntamiento de Pamplona , señalando que "la fuerzas progresistas en la capital navarra computan el 55% de los votos en esa representación en el Ayuntamiento" y ha dicho que "la mecánica de elección de la Alcaldía no puede ser de ninguna de las maneras el parapeto para no sentarse a hablar".

Actualmente la Alcaldía está en el aire, pues EH Bildu la reivindica para sí como fuerza "progresista" más votada, mientras que el PSN rechaza darle su apoyo.

Barkos ha dicho que el candidato de Geroa Bai en Pamplona, Koldo Martínez, "está hablando con todas las partes, pero entendemos que el diálogo tiene que ser una herramienta válida para superar el que ese 55% de los votos no vayan directamente a la basura".

Finalmente, respecto a la elaboración de la lista de Geroa Bai al Congreso en las próximas elecciones generales, Uxue Barkos ha señalado que en Geroa Socialverdes, formación de la que es secretaria general y que se integra en Geroa Bai, "estaremos la semana que viene en disposición de aprobar en asamblea" los nombres, mientras que el PNV ya ha propuesto los suyos.