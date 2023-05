¿Quién perdió y ganó en estas elecciones? Así ha evolucionado Navarra ideológicamente

Más allá del reparto de escaños y de los juegos de poder que propician todas las elecciones, las votaciones dejan pistas sobre la evolución ideológica de la sociedad. Las del domingo nos dicen que los bloques no han cambiado demasiado, aunque sí parece que el del centro derecha va recuperándose lentamente del bajón sufrido en 2011 y 2015, que la izquierda sufre un desgaste y que el nacionalismo también ha perdido algo del vigor que tenía hace cuatro años.

¿Perdieron o ganaron votos los distintos bloques ideológicos?

La abstención, que quitó casi 20.000 papeletas, hizo que todos los bloques ideológicos perdieran votos en mayor o menor medida. Nunca se sabrá cómo hubieran ido las cosas si no hubiera caído la feroz tormenta de la tarde. Lo que sí se puede decir que al mediodía la participación era algo superior a la de 2019 y al terminar la tarde fue cuatro puntos menor. Así la cosas, el centro y derecha se dejó 5.500 votos respecto a 2019, la izquierda y el nacionalismo unos 12.800 cada uno. A falta de contabilizar unos 9.000 votos, ese 1,96% que falta por hacer público y que podrían matizar todas las cifras que aparecen en este texto, unos y otros pierden 26.000 votos en unas elecciones donde estaban llamados a votar 4.000 personas más.

¿Por qué el centro derecha salió mejor parado que los demás?

Salen mejor parados de lo que da la impresión el reparto de escaños. Aunque la suma de UPN, PP y Vox pierde 5.500 votos respecto a 2019, es el único bloque ideológico que ve incrementado su porcentaje de votos, del 37,7% al 39,4%. Es una cifra sensiblemente inferior a la que registraban hace 20 años, pero cinco puntos superior a la de 2011 o 2015. Lo que sí cambia respecto a años anteriores es el reparto. Sin Navarra Suma, el año más reciente para comparar es 2015, cuando UPN tuvo 3.000 votos más y casi el mismo porcentaje de voto, y el PP, casi 10.000 votos menos que este domingo. Lo que modifica la ecuación respecto a aquel 2015 es la debacle de Ciudadanos y el alza de Vox, que está cerca de triplicar sus votos de 2019.

¿Hubiera perdido o ganado escaños Navarra Suma?

Si Navarra Suma se hubiera presentado el domingo, y le hubieran votado exactamente los mismos que votaron a UPN, PP y Ciudadanos, habrían sacado los mismos 18 escaños que tienen los regionalistas y los populares. En cambio, en el Ayuntamiento de Pamplona habría ganado un concejal más, que hubiese perdido el PSN. En todo caso, se trata de una presunción imposible. Nadie sabe si una Navarra Suma reeditada hubiera conservado todos los votos que ha tenido, si hubiera ahuyentado a los socialistas desencantados que buscaba Esparza, o si hubiera atraído a otros votantes.

¿Por dónde se desgasta la izquierda?

La suma entre PSN y Contigo Navarra ha perdido más de 12.800 votos, y también ha visto cómo se desgasta su porcentaje de voto, de superar el 28% a no alcanzar el 27%. La mayor caída, aunque no parezca tan dramática por cómo ha ido en otras regiones del país, se la apunta Contigo Navarra. Hace cuatro años, por separado, Podemos e Izquierda Ezkerra lograron sumar 27.000 votos; ahora, en coalición, lograron 19.500. Pero los socialistas de María Chivite también pierden, más de 5.000 papeletas. Eso sí, el porcentaje de voto socialista se mantiene, incluso sube un ápice: del 20,6 al 20,7

¿Por qué triunfa Bildu pero no el nacionalismo?

A pesar del éxito de Bildu en sus resultados parlamentarios y en las municipales, el nacionalismo pierde peso, aunque sea ligeramente. La coalición abertzale y Geroa Bai suman 12.800 votos menos que hace cuatro años y pasan de aglutinar al 32% del electorado a unir al 30,6%. Esa pérdida la asume sobre todo Geroa Bai, que se ha dejado casi 18.000 papeletas y cuatro puntos de porcentaje de voto; en cambio Bildu gana casi 5.000 votos y su peso en el electorado sube del 14,6 al 17,3%.

¿Hasta qué punto ha sufrido Ciudadanos una debacle?

Llamamos partidos alternativos o minoritarios a esas formaciones diferentes porque no pueden encuadrarse en las categoría políticas usuales o formaciones pequeñas, a las que se vota sabiendo que es utópico pensar que vayan a obtener algún tipo de representación. A este bloque se ha sumado este domingo Ciudadanos, partido para el que todos auguraban malos resultados pero seguramente no tanto. Ha sumado 1.209 apoyos, y ha quedado penúltimo: le supera Por un Mundo Más Justo y Eguzkilore y solo sobrepasa a Voluntad Foral. Entre todos ellos suman 4.600 votos, 800 más que hace cuatro años

¿Crecieron o bajaron los votos nulos y blancos?

Entre unos y otros suman más de 10.000 cuando en 2019 no llegaron a 5.000 . En todo caso, la cifra se parece a la que se registró en elecciones como las de 2015 (casi 11.000) y 2011 (12.000) y es muy inferior a las 2007 y 2003, cuando la izquierda abertzale no pudo presentarse a las elecciones y propugno el voto nulo.

¿En qué localidades votaron más a Vox?

La formación de extrema derecha obtiene sus mejores resultados en pueblos pequeños, sobre todo de la Ribera y de Tierra Estella. Tulebras, con un 17%, Petilla de Aragón, con un 14%, y Lapoblación, con casi el 13%, son los municipios donde obtuvo más porcentaje de voto. En total hubo una docena de localidades donde sumó más del 10% de las papeletas. El más importante fue Cizur. Otros municipios relevantes donde salieron bien parados fueron San Adrián y Tudela (7,5%), Corella (6,8%), Lodosa y Beriáin (6,6%), Egüés (6%) o Noáin (5,9%). En cambio, en un buen número de localidades sobre todo del norte de Navarra no lograron un solo voto.

¿De dónde obtuvo Asirón votos? ¿Y Adanero?

El líder de EH Bildu en la capital navarra tiene una evidente capacidad de atraer los votos del nacionalismo y de otros ámbitos. Recibió 11.000 papeletas de pamploneses que eligieron otro partido para el Parlamento. Una buena parte, más de 6.500, le pudieron venir de Geroa Bai, de los que sí votaron a Uxue Barkos pero no al candidato a la alcaldía Koldo Martínez. Quizá también los obtuvo de los casi mil simpatizantes de Contigo Navarra que apoyaron a Begoña Alfaro al Parlamento y no a Txema Mauleón al consistorio. Incluso puede que rascara alguno de los casi 2.000 votantes que eligieron a Chivite para presidenta pero no a Elma Saiz como alcaldesa.

También se puede observar un efecto Adanero. El candidato a la alcaldía logra 1.200 votos más que no fueron al PP al Parlamento. Es posible que buena parte fueran las 1.100 papeletas de pamploneses que votaron a Vox en las autonómicas, pero no en las municipales. Otro que ha demostrado tirón es Alejandro Toquero en Tudela, que recoge en el consistorio 1.000 votos más que no fueron para UPN en el Parlamento.