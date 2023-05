Vox, alegría por su debut y tristeza porque sigue "la izquierda radical"

Hace cuatro añosen Navarra anunció que, aunque no había logrado representación parlamentaria, “había venido para quedarse”. A la segunda fue la vencida. La formación presidida por Abascal triplicó este domingo los votos de los anteriores comicios autonómicos y, por primera vez, tendrá voz en el Parlamento de Navarra. El debut supera los pronósticos de algunas encuestas y Vox consigue dos parlamentarios: la cabeza de lista,, y. La valoración fue agridulce. “Estamos muy contentos porque hemos tenido un crecimiento espectacular, pero no es un día de celebraciones porque no hemos conseguido echar a la izquierda radical de las instituciones”, afirmó Nosti pasadas las 23.20 de la noche.