El más joven de cada lista al Parlamento de Navarra

La mayoría de ellos no ocupa puestos punteros en las listas de cincuenta al Parlamento de Navarra. Son cinco chicos y dos chicas. El más joven de los siete es Marcos Navascués Chivite, número 28 del PP nacido en 2002 y candidato a la alcadía de Cintruénigo. El más mayor, Miguel Garrido Sola, pamplonés de 29 años de Contigo Navarra que ocupa el cuarto puesto. Estudian, trabajan, y tratan de aportar esa frescura que contraste con la experiencia de los mayores en busca del equilibrio necesario en un mundo en el que los mayores tienen el “poder”.

Hace un mes, al término de un debate organizado por Equipo Europa entre representantes de las juventudes de los partidos con representación en el Parlamento -UPN, PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Contigo Navarra y PPN (Ciudadanos no pudo acudir)- un espectador alzó la mano y preguntó varias cuestiones. La primera era sobre la consolidación de sus carreras políticas en el futuro. La segunda sobre la crítica que hacen a los “mayores” de cada partido y si se sienten tutelados por ellos. Es decir, si sus palabras corresponden a una opinión “libre del joven” o la opinión por voz de un joven de lo que puede pensar la disciplina del grupo. Cuestiones que se pasan por la cabeza de los que ven este mundo desde la barrera.

Marcos Navascués Chivite PP 20 años

CEDIDA

Cintruénigo tiene tirón en el apartado político. María Chivite ha sido desde 2019 su máximo exponente, pero Navascués mira más hacia el otro cirbonero de las elecciones, Javier García, candidato del PPN al Parlamento foral. Él entró en Cintruénigo en la Asociación Juvenil y comenzó a acercarse al consistorio. “Al final tienes mucho contacto con el Ayuntamiento”, explica. Aunque el que le animó a dar el paso fue el propio García invitándole hace dos años a afiliarse a Nuevas Generaciones, grupo joven ligado al PP. “Al principio me daba respeto por el hecho de ser joven”, reconoce explicando que con el tiempo se le pasó. “Vas a la sede, ves que hay más gente, que hay un equipo... ahí fue cuando me decidí del todo”, confiesa.

“Al principio eres el de los recados, te mandan a todo”, dice entre risas. “Pero enseguida participas y tienen en cuenta tu opinión”, añade. Según él, hacen reuniones entre todos “casi a diario” para hablar de propuestas para juventud, cultura y vivienda. Es consciente de que a la mayoría de jóvenes les da “mucha pereza” la política. “Muchos no saben ni qué ideología tiene cada partido”, lamenta. “Pero sí que es verdad que luego se preocupan mucho de las cosas que les afectan directamente”, puntualiza. Para Navascués, esa reticencia juvenil parte de dos vías. “Hay muchos que no ven esa necesidad de preocuparse porque votan lo mismo de sus padres.Otros muchos no, pero los hay”, matiza. Otro motivo es el hecho de no haberles “tenido en cuenta” en los programas durante años. En la lista al Parlamento ocupará el puesto 28.

Iñigo Gallego San Miguel Ciudadanos 21 años

cedida

Se afilió a Ciudadanos en febrero de 2020, a las puertas de la pandemia y en medio de la crisis del partido. “Era el proyecto que más me gustaba, estaba en una situación complicada y vi una oportunidad para acercarme a la política y contribuir”, narra. “Que la gente sea pasota con la política es cierto a medias. No depende tanto de la edad sino de tu entorno, inquietudes, estudios... El sector más movilizado en política son las juventudes de la izquierda abertzale de largo”, reflexiona. “Más allá de las diferencias que tenga con ellos, es algo sobre lo que reflexionar. ¿Por qué ellos son capaces de organizar cosas y los demás no?”, añade.

Él cree que la gente joven “está más informada sobre lo que ocurre en la política, pero peor que hace 30 años”. “Hay que intentar que la gente quiera movilizarse, no intentar movilizarlos”, dice. Ocupa el puesto 13 de Ciudadanos.

Goizane Vegas Maisterrena EH Bildu 22 años

cedida

Para ella, la política “se hace desde diferentes sitios y de muchas formas”. “La institucional es una forma de hacerla, pero los jóvenes ya hacemos política. Estamos en diferentes espacios, militamos en colectivos locales, transformamos los pueblos...”, recalca. Su recorrido en la política nació precisamente en algunas de esas asociaciones y afirma que sigue trabajando en la misma línea. Reconoce que “desde las instituciones también se juega la partida”. “Hay un poder que jugar y los jóvenes sí somos quién para participar”, añade. Vegas tiene presente el desapego de la juventud con la política.

“Lo dice la última encuesta del Instituto Navarro de la Juventud: al 70% de los jóvenes navarros les importa poco o nada la política”, argumenta. “Esto no creemos que sea culpa de los jóvenes sino del sistema, que busca una juventud pasiva”, indica. Para ella, la política “no se está mostrando como una disputa de ideas sino como una disputa entre personas”, concluye la estellesa.

Guillermo Larrayoz Otazu Geroa Bai 24 años

JesÚs Caso

Este joven de Olloki sintió en la universidad la necesidad de “dar un paso más”. “Veía que donde se tomaban las verdaderas decisiones era en los partidos”, recuerda. Larrayoz consideró que Geroa Bai era el partido que más se acercaba a sus ideas. “Era el partido de más centro a nivel de unificar todas las ideas que hay en Navarra”, indica recordando la “gran polarización” existente en la región foral. “La idea clave para atraer jóvenes es transmitirles que sí tienen espacio en la participación política”, señala.

“Es sencillo quejarse de que las cosas no cambian y de que la democracia no nos representa. Pero para cambiarlas hay que participar y estar donde se toman las verdaderas decisiones”, reivindica diciendo que los partidos deben asumir un papel “pedagógico” y volcarse en la enseñanza de todo lo que respecta al mundo de la política. “Si no, será cada vez más complicado todo”, finaliza.

Kevin Lucero Domingues PSN 25 años

©Jesús M Garzaron

Es un habitual de los debates entre representantes de juventudes. Sus primeros pasos los dio en el sindicato estudiantil hace más de una década. “Siempre había sido muy reivindicativo y consideraba que la política era una herramienta para transformar la realidad”, recuerda sus inicios. “Me convencí y pasé a formar parte de las Juventudes Socialistas y al cumplir dieciocho me afilié al PSOE”, añade.

El rechazo de la juventud actual a la política institucional lo atribuye a la “polarización del discurso político”. “Ahora mismo en la política no te encuentras mas que barro, ruido, bronca... y esto no llama”, indica. “Aún así no creo que haya un desapego total. El movimiento por la igualdad entre hombres y mujeres lo lideran jóvenes, igual que el ecologista, LGTBI...”, enumera explicando que son “otras formas de participar a las que había antes”. Además, Lucero ve necesaria existencia de “referentes jóvenes” para que aumente la participación de este sector generacional.

Sara Ojanguren Chasco UPN 28 años

CEDIDA

No es la más mayor de todos, pero sí una de las que más tiempo lleva afiliada a su partido y que optará a un cargo importante como la alcaldía de Viana. “Me interesaba la política, pero no le prestaba tanta atención como para entrar”, reconoce. Parecido a otros casos, a Ojanguren le animaron a dar el paso y participar. “Entré porque hacía falta gente joven y más en el grupo que me presento yo. Parece que la juventud de centro y centroderecha está cada vez más escondida”, afirma de forma contundente. “El hecho de ser concejal o estar en listas no nos diferencia del resto de jóvenes que no participan”, reflexiona. “Sabemos las necesidades que tienen los jóvenes y las transmitimos. Nos tienen en cuenta a la hora de llevar a programa”, apunta. Sara Ojanguren considera que la clave para enganchar a los jóvenes a la política es “llevar medidas que atiendan a sus preocupaciones”.

Miguel Garrido Sola Contigo Navarra 29 años

buxens

“Creo que he estado politizado siempre”, afirma. “Siempre muy independiente, como ahora”, explica haciendo referencia a su pertenencia al grupo independiente de Contigo Navarra. “Vengo de una casa en la que se hablaba de política, no por pertenencia a ningún grupo sino por interés”, comenta. A pesar de ello, no lleva tanto en política. “Llevo poco. Al presidir el Consejo Navarro de la Juventud me relacioné con partidos y juventudes, pero no militaba en ninguno”, apunta diciendo que no fue hasta hace dos años cuando Iñigo Rudi, de Batzarre, le invitó a participar en una “reflexión social sobre la izquierda en Navarra”. “A partir de ese café me invitaron junto a otros independientes a otra reunión y se constituyó el grupo dentro de Contigo Navarra”, desarrolla este joven que ha acabado siendo el representante de uno de los seis espacios que conforman la coalición.

“Tenemos asumido que la gobernanza se ejerce desde edades adultas. Tienen costumbre de hacer las cosas de determinada manera y luego llega gente joven con capacidad de innovación y en vez de aprovecharse de ese talento de cara a nuevos procesos se enfrenta a una resistencia al cambio”, reflexiona diciendo que es algo generalizado que no solo pasa en política. Él apoya la integración entre la voz adulta que aporta experiencia y las ideas disruptivas juveniles.