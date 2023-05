Policías forales se manifiestan y anuncian medidas: "Sin reglamento, no habrá San Fermín"

Unos 200 agentes de la Policía Foral se han concentrado este miércoles por la mañana frente al Palacio de Navarra para urgir al departamento de Interior del Gobierno de Navarra a que apruebe el reglamento que regula el funcionamiento del cuerpo. La concentración ha sido convocada por el movimiento asindical y respaldada por algunos sindicatos.

Según el propio movimiento asindical de Policía Foral, el departamento de Javier Remírez está "ralentizando los trámites" sin concretar fecha alguna para su aprobación definitiva. Los agentes anuncian que hasta que el Gobierno de Navarra no tome el reglamento en consideración no acudirán voluntariamente a cubrir turnos fuera de su calendario, no realizarán cambios de turno voluntarios a instancias de sus superiores para favorecer el servicio y, por último, anuncian que "sin reglamento, no habrá Sanfermines". "Sea acabó la buena voluntad de los policías para cubrir las fiestas patronales tanto en San Fermín como en el resto de localidades en verano".