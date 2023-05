Consuelo Ordóñez: "Los pistoleros están en las listas porque están orgullosos de haber matado"

Su denuncia de que 44 candidatos de EH Bildu habían sido condenados por pertenencia o colaboración y que 7 de ellos tenían delitos de sangre por atentados terroristas ha hecho que la campaña electoral salte por los aires. Una semana después, Consuelo Ordóñez pone los puntos sobre las íes.

¿Esperaban una reacción tan gigantesca a su denuncia?

No, rotundamente no. No nos los imaginábamos. Nosotros estamos denunciando todos los días esa simbiosis entre la izquierda abertzale y ETA. Ahora, como era el tiempo electoral, lo hemos revisado y nos hemos llevado la sorpresa de encontrar a 7 asesinos. No esperaba el recorrido informativo ni la polémica.

¿Qué supone para las víctimas verles, en 2023, en las listas?

Indignación. Es muy doloroso. es una escenificación obscena, como lo eran los ‘ongi etorris’.

¿Es la primera vez que hay asesinos condenados en las listas de EH Bildu?

Nosotros lo hemos hecho este año y en otros no lo puedo asegurar. Los pistoleros, creo que sí.

Usted dibuja una línea entre esos 44 condenados y los 7 que tienen delitos de sangre.

Sí, hay clases. Los más clasistas son los de la izquierda abertzale. Están los que mandan a matar, los que diseñan las estrategias del terror, los condenados... El salto cualitativo ha sido incluir a pistoleros. Y lo hacen para premiarles ante su público. Siguen justificando el uso de la violencia. Premian a los que mandaron a la cárcel para ganarse a ese mundo. Todos sus gestos han sido puro cinismo.

¿Cómo valora la respuesta política, a izquierda y derecha, a su denuncia?

Nos ha dolido muchísimo. La respuesta que ha dado nuestra clase política ha dejado muchísimo que desear. Por un lado, el Gobierno, ministros, altos cargos, un silencio sepulcral durante casi dos días. Sin ser capaces de decir algo que a todo demócrata tiene que escandalizar: que la presencia de asesinos en listas electorales es una indignidad, es repugnante e inaceptable.

Ahora sí lo hacen.

Ahora ya lo están diciendo pero, como ha llegado tan tarde parece que lo están haciendo por puro cálculo electoral. Y los partidos de la derecha, cómo no, una vez más utilizándolo para arremeter contra el Gobierno. Cuando tanto el PSOE como el PP son los responsables de que la izquierda abertzale esté en las instituciones.

¿Por qué?

Estamos viviendo un final de ETA negociado y en 2011 Zapatero legalizó a Bildu y en 2012 Rajoy hizo lo mismo con Sortu a través de su juguetito el ‘Tribunal político Constitucional’. Lo hicieron para satisfacer a ETA en su primera exigencia: "legalización de sus brazos políticos". Tienen mucho que callar los dos. En cuanto a las ministras Montero y Yolanda Díaz, ahí están con su cinismo de decir que Bildu elige a los candidatos que creen oportunos. ¿Dirían lo mismo de unos violadores o asesinos machistas que han cumplido ya sus condenas y legalmente pueden presentarse a unas elecciones?

Un violador o un asesino machista en listas, aunque haya cumplido, sería un escándalo.

Sí. ¿Diríamos lo mismo? ¿Mejor que estén en listas que que estén violando? ¿Alguien asumiría eso? No. Es una falacia cuando dicen que es mejor que estén en listas electorales que pegando tiros. Todos preferimos que estén en listas pero es un planteamientro perverso.

Algunos tienen perfiles duros.

Es que están en listas porque están orgullosos de haber asesinado. ¿O acaso hemos visto a Ibón Etxezarreta, Urrusolo Sistiaga o a Carmen Guisasola en listas de Bildu alguna vez? No, esos son apestados para ellos precisamente por eso: por haber renegado de ETA y su proyecto político.

¿Nadie, en la clase política, ha estado a la altura?

No, en la clase política, no. Todos han dejado mucho que desear y una vez más Covite demuestra ser la brújula moral. El enemigo común de nuestro sistema democrático es tener un partido como Bildu en nuestras instituciones, que no es democrático, que se compone de terroristas y hasta de asesinos, que los llaman todos los días presos políticos y piden su impunidad. Todas las fuerzas políticas deberían haber estado detrás de nuestra denuncia, retratándolos, avergonzándolos. Y no el espectáculo que nos han dado.

¿No cree que se ha dado muchas vueltas a un debate legal cuando es un debate moral?

Claro. Sabíamos que era legal, si no, lo habríamos denunciado.

Otegi lo ve como una campaña de "las cloacas del Estado".

Es la misma cantinela de siempre, su disco rayado. No hay peor cloaca que la suya que a día de hoy son incapaces de decir siquiera que matar estuvo mal, que ETA fue un horror y un error, sino que además todos los días hacen ostentación de que los terroristas son sus héroes. Les deben estar toda la vida chupando de la política, de las instituciones, sin mancharse las manos de sangre y mandando a otros a pasar por la cárcel.