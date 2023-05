El movimiento asindical de Policía Foral censura que "no hay visos" de tener el Reglamento

movimiento asindical de la Policía Foral ha criticado este miércoles que ni hay Reglamento de la Policía Foral "ni visos de tenerlo" y ha pedido al consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior que se "ponga a trabajar" y solicite de "manera inmediata" a los distintos departamentos del Ejecutivo los informes necesarios para que en una de las tres sesiones de Gobierno de esta legislatura se pueda tomar en consideración. Elde laha criticado este miércoles que ni hayde la Policía Foraly ha pedido al consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interiory solicite de "manera inmediata" a los distintos departamentos del Ejecutivo los informes necesarios para que en una de las tres sesiones de Gobierno de esta legislatura se pueda tomar en consideración.

En un comunicado, este movimiento ha explicado que "el siguiente paso que se tiene que producir es un acuerdo de toma en consideración del texto del Reglamento por parte del Gobierno de Navarra, texto que deberá ir acompañado a sesión del Gobierno junto con una serie de memorias e informes jurídicos, económicos... para su remisión al Consejo de Navarra".

El movimiento asindical ha indicado que "se tiene constancia de que hay algún documento avanzado, pero que el resto ni está, ni se les espera". "Para que el Gobierno lo tome en consideración, lo tiene que hacer en sesión de Gobierno y sólo le quedan tres: la del 10 de mayo, la del 17 y la del 24", ha detallado, para preguntar al consejero si "realmente va a hacer el Gobierno su trabajo; si va a cumplir su palabra". "Ha demostrado a lo largo de esta legislatura que su palabra vale lo mismo que una moneda de 3 euros, es decir, nada", ha censurado.

Ha indicado, a este respecto, que un ejemplo es "la tan mencionada y ya olvidada 'Habilitación Legal del Estado' para poder llevar a cabo la aprobación del Reglamento y que de sobra ha sido demostrado que no era necesaria". "¿Ha llegado ya esa Habilitación? Pues no, claro que no ha llegado, al igual que tampoco ha llegado su intención de aprobar en esta legislatura nuestro Reglamento", ha reprochado a Remírez.

Este colectivo ha manifestado al consejero que está "cansado" de "su verborrea, de sus falsas promesas, de su inacción". "Estamos en primavera (y llegará el verano), y ya sabemos lo que pasa en Navarra, fiestas, carreras ciclistas, romerías, elecciones, San Fermín... Y para la realización de esos servicios, como viene siendo ya costumbre, se abusará del colectivo, sacando a la calle a alumnos con mucha voluntad pero sin la formación ni experiencia necesarios", ha expuesto, para continuar que "todo saldrá adelante a costa del descanso de los policías a base de prolongaciones de jornadas, llamamientos forzosos...".

El movimiento asindical ha reiterado que quieren el Reglamento, "ese al que la ley le obliga en su Disposición transitoria primera a aplicarnos desde el 1 de enero de 2019, hace ya más de 4 años y 4 meses".

REMÍREZ: "EL REGLAMENTO SIGUE EL TRÁMITE QUE TIENE QUE SEGUIR"

El portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha manifestado, por su parte, que el Reglamento de la Policía Foral "sigue el trámite que tiene que seguir para que se haga el procedimiento de manera adecuada y con seguridad jurídica".

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha respondido a preguntas de los periodistas al movimiento asindical que este miércoles ha criticado que ni hay el Reglamento ni visos de tenerlo. Remírez ha manifestado, ante ello, que trabajan con "seguridad jurídica" para "evitar situaciones como ocurrió con el anterior Reglamento que se reguló por decreto foral y por no cumplir con todo el procedimiento adecuado fue anulado por los tribunales". "Ello nos obligó en 2021 a emprender la modificación de urgencia legal que evitó que se redujera el salario de más de 800 policías forales", ha dicho.

El consejero ha afirmado que el Gobierno de Navarra está actuando con "seguridad jurídica" y así se "ha informado a la comisión de personal de la Policía Foral que también preguntó previamente a este movimiento por esta cuestión y preguntó por la vía adecuada y competente". "Se les dijo que más allá de que el Gobierno esté en funciones puede aprobar ese decreto foral que regule el Reglamento de la Policía Foral", ha manifestado.

Sobre la fecha de aprobación, Remírez ha querido mostrarse "prudente" porque "depende de los plazos que ponen otros niveles, pero estamos siendo muy escrupulosos, muy rigurosos para no caer en un contexto de inseguridad jurídica". "No creo que ellos -movimiento asindical- quieran que nos encontremos en una situación como ocurrió en el pasado que supuso la nulidad del anterior Reglamento y puso en riesgo el salario de 800 policías forales", ha expuesto, para señalar que "soy el primer interesado en aprobarlo cuanto antes".