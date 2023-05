En este periodo electoral en el que nos encontramos es habitual que los candidatos de los partidos políticos afirmen saber lo que piensan "los navarros" o "los ciudadanos", algo que resulta muy difícil de comprobar, por lo que quizás podemos preguntar su opinión a una persona que cumple con los requisitos para ser el navarro o la navarra media.

mujer (el 50,66 % de la población), con una edad de 43 a 44 años, con uno o dos hijos, residente en la Comarca de Pamplona, que hace ejercicio varias veces a la semana o al mes (un 45 % de la población) y que hace compras por Internet (el 75,3 % de los navarros lo hace). Según los datos del Instituto de Estadística de Navarra , se trata de una(el 50,66 % de la población), con una, con, residente en la, que hace ejercicio varias veces a la semana o al mes (un 45 % de la población) y que hace compras por Internet (el 75,3 % de los navarros lo hace).

Josune Méndez, propietaria de un estudio de pilates en Burlada, cumple con todos los requisitos para ser la "navarra media". Sus opiniones no tienen por qué ser representativas de las del conjunto de los navarros, pero sí permiten hacerse una idea sobre las inquietudes y preocupaciones de muchas personas que acudirán a las urnas el 28 de mayo.

LOS POLÍTICOS TIENEN "MUCHÍSIMO TRABAJO"

En una entrevista, Josune se muestra interesada por estas elecciones, aunque reconoce que, "a raíz de la pandemia, he dejado de ver mucho la televisión, me he dedicado a leer más libros, sí que he mirado algo más en Internet información que me suele interesar, así es que tampoco es que me hayan despertado tanto interés, porque me he dedicado a preocuparme un poco más de mí misma".

No obstante, estas elecciones le interesan "porque soy madre, tengo hijos, vivimos en un barrio que cada vez está siendo más grande y por supuesto que me interesan, cada vez más".

Josune se informa de la actualidad sobre todo en el periódico, en papel, pero cada vez más en Youtube y en periódicos digitales, porque "esta revolución digital ha hecho que nos acostumbremos a mirar la información en el ordenador o el teléfono móvil".

De cara a estas elecciones, la navarra considera que los políticos tienen "muchísimo trabajo", porque "ha surgido un cambio brutal, no solo a nivel digital, sino también a nivel emocional, a nivel psicológico, físico, ha cambiado todo un montón, y tienen muchísimo trabajo por delante".

Sin embargo, cree que los políticos no se preocupan mucho por los problemas de la gente: "Los veo distanciados. También entiendo que, a raíz de todo lo que ha pasado, no solo ellos, las personas se han distanciado mucho, se ha perdido un poco esa humanidad".

PREOCUPADA POR EL FUTURO DE LAS PENSIONES Y DE SUS HIJOS

En el contacto con sus amigos, familiares y clientes del estudio de pilares, Josune observa que "hay mucha ansiedad, hay mucho problema emocional". A mucha gente, afirma, "le ha costado muchísimo salir de casa. Sobre todo hay que enfocarse en la salud, en la salud emocional, en la salud mental, además de la física".

Josune es autónoma, y vive en sus propias carnes los problemas de todo tipo que sufre este colectivo: "Es muy complicado, ha subido todo un montón, estás compitiendo con unos precios, sobre todo de polideportivos, muy bajos, pero tengo que pagar muchos más impuestos. Además, ahora vas al supermercado y, lo que te dejabas antes en un carro 50 o 60 euros, ahora no baja de 100".

Como tantos navarros, Josune está preocupada por el futuro de las pensiones, "porque me da la sensación de que a mí no me va a quedar nada, esa es la sensación que yo tengo, que va a llegar mi jubilación (...) pero no van a quedar pensiones porque no hay dinero".

La navarra, madre de dos hijos de 5 y 8 años, también está preocupada por su futuro: "Me da la sensación de que lo que les vamos a dejar va a ser muy complicado, van a tener que pelear muy duro" para encontrar un trabajo.

También le preocupa, como a muchas madres, los efectos que pueda tener el cambio climático en la vida de sus hijos. "La Tierra es lo que nos da de comer, es muy importante cuidarla, trabajarla, protegerla, es lo que nos hace vivir", destaca.

Otro problema común a muchos navarros y navarras es el de la conciliación de la vida personal y familiar. Josune a veces se apaña con los abuelos, pero no le parece bien "porque ellos ya están mayores".

"Ya sé que ofrecen servicios, pero muchas veces se llenan, y cuando voy a apuntar a mis hijos a un campamento o algo, ya no quedan plazas. Muchas veces me cuesta apuntarles a ciertas actividades, y pienso además que deberían ser gratuitas. Debería haber más servicios para la conciliación familiar", subraya.

LAS COMPRAS POR INTERNET

Josune no es ajena tampoco al fenómeno de las compras por Internet, aunque "no tanto como otra gente" de su entorno. "A mí me gusta salir y comprar, ir al supermercado, pero reconozco que cada vez más gente me dice que es más cómodo para ellos meterse en Internet y escoger lo que sea y que se lo traigan a casa. A mí me gusta salir, pienso que nos estamos deshumanizando, que hay que volver a salir, relacionarse con la gente", señala.

Aunque prefiere el comercio de proximidad, admite que "sí es cierto que lo digital me ha supuesto una comodidad impresionante. Hay ciertos materiales, sobre todo para el trabajo, que me resulta muy cómodo comprarlos por Internet y que me los traigan al día siguiente".

Son sólo algunas reflexiones a vuelapluma de la "navarra media" que no tienen por qué ser compartidas por todos los habitantes de una comunidad tan diversa y plural como Navarra, pero que sin duda reflejan las preocupaciones de una gran cantidad de personas en vísperas del inicio de la campaña electoral.