La Policía confirma que Sodena financió Davalor a pesar de los informes contrarios

El equipo de Sodena no era partidario de continuar concediendo préstamos a Davalor después del primer millón de euros otorgado el 17-9-2015. Así queda patente en los tres informes que elaboró esta sociedad de capital riesgo del Gobierno sobre las ayudas a Davalor, informes contrarios a que el dinero público sufragara este proyecto empresarial. Y así lo constata la Policía Nacional, tal y como ha podido conocer este periódico, en otro informe elaborado a petición del juzgado de instrucción número 2 de Pamplona, que es el que investiga el caso como consecuencia de la querella interpuesta por UPN contra Ayerdi por el caso Davalor. Un informe que fue elaborado previamente a la citación judicial de siete investigados por el caso. La jueza, según se conoció este jueves, ha llamado a declarar a mitad de septiembre a siete personas entre las que figura el exconsejero Manu Ayerdi y otras seis personas.

AYERDI NO HIZO CASO

Los, elaborados con anterioridad al 1/12/2016 y cuya existencia está confirmada por la Policía Nacional , ponen de manifiesto queque adquirió al recibir el primer préstamo de Sodena, el del millón de euros concedido en 2015. En esos documentos la sociedad pública de capital riesgo destacaba que, empresa que había nacido en 2011 de la mano dey que tenía como objetivo fabricar y comercializar equipos para tratamientos visuales, no había entregado, tal como estaba obligado, las cuentas anuales. Los informes añadían más motivos para desaconsejar los préstamos: que Davalor no pagaba los intereses correspondientes, que inclumplía obligaciones tributarias con la Seguridad Social y que no pagaba a los trabajadores. Además, avisaban del riesgo de que la empresa terminara en concurso de acreedores (tal como ocurrió el 3 de julio de 2018), destacabanpara solucionar sus problemas financieros. A pesar de estas advertencias, se concedieron sucesivamente cinco préstamos más entre 2016 y 2017 que sumaron 1,6 millones de euros que se añadieron al anterior de un millón de euros.