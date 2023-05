Estos son los 72 concejos navarros que no disponen de candidaturas electorales

En uno de cada cinco concejos navarros no se elegirán representantes locales en las elecciones del 28 de mayo . No será posible dado que en más de 70 de los 345 totales no han concurrido candidaturas concejiles. El dato se confirmaba este martes a través del Boletín Oficial de Navarra (BON), que publicaba las candidaturas proclamadas para estos comicios una vez revisada la publicación provisional de listas de la pasada semana.

Como suele ser habitual, esta segunda y definitiva publicación de candidaturas llegó con diversos cambios, fruto principalmente de la omisión de listas presentadas o de la ubicación de algunas en municipios o concejos erróneamente.

MENDIGORIA, AÚN SIN ALCALDE

En los ayuntamientos, cabe destacar el caso de Mendigorria, donde de una única lista dada a conocer la semana pasada (la de EH Bildu) se ha pasado a dos, al haberse omitido por error la de XM por Mendigorria. Así, todavía no es posible conocer quién será el alcalde, como se aseguraba días atrás.

Villafranca. Ahora, tras ser reubicada, la capital de la Ribera pasa a tener 8 candidaturas, y Villafranca cae a 2. Otra corrección atañe a la candidatura de Ciudadanos para el Ayuntamiento de Tudela, que había quedado incluida enAhora, tras ser reubicada, la capital de la Ribera pasa a tener 8 candidaturas, y Villafranca cae a 2.

CAMBIOS EN LOS CONCEJOS

En el caso de los concejos, los cambios en cuanto a listas son los siguientes. En el partido judicial de Aoiz, el concejo de Arrieta, en Arce, tendrá solo 1 lista (se dieron a conocer 2); el concejo de Egüés, en Egüés, sí tendrá 1 lista; el de Sarasibar, en Esteribar, sí tendrá 1 lista; el de Ayesa, en Ezprogui, tendrá solo 1 lista (se publicaron 4 inicialmente); el de Izal, en Gallués, sí tendrá 1 lista; el de Abínzano, en Ibargoiti, sólo tendrá 1 lista (y no 2); el de Domeño, en Romanzado, sí tendrá 1 lista; el de Alzórriz, en Unciti, sí tendrá 1 lista; y el de Zabalceta, en Unciti, también tendrá 1 lista.

En el partido judicial de Estella, el concejo de Otiñano, en Torralba del Río, sólo tendrá 1 lista (y no 2). Y en el partido judicial de Pamplona, el concejo de Erice, en Atez, sí tendrá 1 lista; el de Azoz, en Ezcabarte, sí tendrá 1 candidatura; el de Erice, en Iza, tendrá sólo 1 lista (y no 2); el de Ciáurriz, en Odieta, tendrá sólo 1 lista (y no 2); y el de Arraitz-Orkin, en Ultzama, sí tendrá 1 lista.

Los 72 concejos que no presentan candidaturas proclamadas según el BON:



Allín: concejos de Artavia y Eulz.

Améscoa Baja: Artaza.

Anue: Etsain y Olague.

Araitz: Intza y Uztegi.

Arakil: Zuhatzu.

Arce: Nagore.

Atez: Ciganda.

Berrioplano: Aizoáin y Berriosuso.

Bertizarana: Narbarte.

Cizur: Zariquiegui.

Valle de Egüés: Olaz.

Erro: Espinal, Bizkarreta-Gerendiain, Esnotz, Lintzoain y Mezkiritz.

Esteribar: Antxoritz, Eugi, Inbuluzketa y Larrasoaña.

Ezcabarte: Arre, Oricáin y Sorauren.

Gallués: Uscarrés.

Guesálaz: Iturgoyen.

Goñi: Azanza.

Güesa: Igal.

Guirguillano: Guirguillano.

Igúzquiza: Igúzquiza, Labeaga y Urbiola.

Izagaondoa: Ardanaz de Izagaondoa.

Juslapeña: Beorburu y Osácar.

Larraun: Arruitz, Baraibar, Iribas y Mugiro.

Lónguida: Artajo y Ekai de Lónguida.

Mendaza: Acedo.

Metauten: Metauten y Zufía.

Murillo el Cuende: Traibuenas.

Noáin (Valle de Elorz): Imárcoain.

Odieta: Ostiz.

Oláibar: Olave y Olaiz.

Valle de Ollo: Anotz y Saldise.

Cendea de Olza: Arazuri, Asiáin, Ibero e Izu.

Romanzado: Arboniés.

Tiebas-Muruarte de Reta: Tiebas.

Ultzama: Alkotz, Auza, Eltso, Eltzaburu, Iraizotz, Suarbe y Zenotz.

Unciti: Cemboráin.

Urraúl Bajo: San Vicente.

Valle de Yerri: Arizaleta, Bearin y Riezu.

Y hay 5 concejos más que no se citan en la publicación (en principio sin listas proclamadas):

Navascués: concejos de Aspurz, Navascués y Ustés. Sarriés: Ibilcieta y Sarriés.