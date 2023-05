Maite Quintana, nombrada directora en funciones de Cáritas Navarra

El Arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, ha nombrado a Maite Quintana Saldise directora en funciones de Cáritas Navarra. Quintana, que hasta el momento era secretaria general de la entidad, sustituye en el cargo a Ángel Iriarte Arriazu, fallecido de forma repentina el pasado 23 de abril a los 62 años.

Quintana, pamplonesa de nacimiento, es Licenciada en Derecho, en Derecho Canónico y en Teología por la Universidad de Navarra. También tiene un máster en Recursos Humanos. Trabaja en Cáritas desde agosto de 2001. Antes, lo hizo ejerciendo el derecho y en la Residencia Padre Menni (pastoral y voluntariado).

En una entrevista que este periódico le hizo en 2020, explicaba cómo había sido su aterrizaje en Cáritas. "No empecé a trabajar aquí por una decisión. En un momento determinado de mi vida, por vocación, opté por dejar el derecho y estudiar Teología. Me parecía que era una forma de servir y dar vida. Tenía y tengo vocación de trabajar en la Iglesia. Como laica. El actual director de Cáritas, Ángel Iriarte, que fue profesor mío en Teología, me propuso trabajar aquí, cuando él estaba configurando su equipo. Yo le dije que sí. Y, como siempre, la realidad es mejor que nuestros sueños, y me fui quedando. Cáritas me fue ganando. Encontré una parte jurídica y mucho más de lo que podía imaginar. Gracias a este trabajo he tenido facetas tan diversas, como los compañeros, el voluntariado, los usuarios... No tiene precio. Me ha permitido crecer como persona y desarrollar conocimientos y competencias en campos muy diversos", aseguraba.