Esparza, UPN: "La diferencia con el PP es que a mí me preocupa presidir Navarra"

acusa al PP de "jugar a debilitar todo lo que pueda a UPN" y explica que la diferencia con los populares es que a él le preocupa "presidir Navarra". Javier Esparza (Pamplona, 1970) es el candidato de UPN a la presidencia de Navarra, y tras la ruptura de la coalición Navarra Suma, con PP y Ciudadanos,y explica que la diferencia con los populares es que a él le preocupa "presidir Navarra".

Esparza se expresa así sobre el fichaje de cargos y excargos de su partido por parte de los populares para las elecciones del 28 de mayo, en las que considera que sacará un gran resultado que le permitirá gobernar en solitario prediciendo un reparto de fuerzas diferente entre los actuales socios de Ejecutivo que preside María Chivite (PSN).

¿Cuál es su objetivo en estas elecciones?

Ganar las elecciones y gobernar Navarra.

¿Cuáles son sus cuentas?

Nosotros vamos a ser primera fuerza y vamos a ganar las elecciones. Yo de eso no tengo ninguna duda. Llevamos ganando las elecciones los últimos 30 años, vamos a hacerlo a mucha diferencia de la segunda fuerza política y, a partir de ahí, yo espero ser capaz de aglutinar en torno a UPN el suficiente número de votos para ser alternativa de gobierno porque la única alternativa es Unión del Pueblo Navarro.

Para que esa ecuación tenga ese resultado el PSN tiene que renunciar a formar gobierno con sus actuales socios.

Yo lo que digo es que en muchos sitios gobierna el partido más votado, gobierna además desde un liderazgo que le reconocen los ciudadanos en las urnas y a partir de ahí otras formaciones políticas tendrán que ver lo que hacen.

Somos un partido político moderado, muy trasversal y que ha demostrado que cuando ha gobernado ha llevado a Navarra a los mejores índices. Este Gobierno nace de una mentira con aquellas declaraciones de Sánchez y Chivite diciendo “no voy a pactar con Bildu” para luego pactar con Bildu. Hay muchos socialistas que a mí me paran por la calle y me dicen que se sienten engañados y que van a votar a UPN con total y absoluta paz.

Si las fuerzas que hace cuatro años eran Navarra Suma no logran la mayoría absoluta necesitan que quienes se pusieron de acuerdo entonces no vuelvan a hacerlo.

¿Y por qué se van a poner de acuerdo? ¿Usted tiene la garantía y la certeza de que se van a poner de acuerdo? Porque yo no la tengo.

¿Cree que no se van a poner de acuerdo?

Yo veo que aquí lo que va a haber es un Partido Socialista que va a tener menos parlamentarios de los que tiene hoy, veo a Geroa Bai con menos parlamentarios de los que tiene hoy y a EH Bildu con más de los que tiene hoy. El reparto de fuerzas dentro de ese pentapartito se va a ajustar de una forma distinta y eso hace que todo el mundo tenga que replantearse su futuro.

Y luego hay una realidad, María Chivite está claro que quiere ser presidenta a cualquier precio y le dará a Bildu la alcaldía de Pamplona, los meterá en el Gobierno o las alcaldías que quiera, si es que Bildu se lo exige que se lo va a exigir, pero Chivite no decide y eso es algo que no se le tiene que olvidar a nadie.

¿Aspira usted a lograr un pacto en Madrid que le permita ser presidente?

Aspiro a gobernar en solitario y aspiro a tener el apoyo suficiente de miles de navarros que creen que Navarra no va bien y que está perdiendo el liderazgo que siempre ha tenido.

¿Cuenta con el PP para su Gobierno?

Cuento en gobernar en solitario. El PP votó que no en la investidura de Yolanda Barcina, por situar las cosas.

Si no logra mayoría absoluta, necesitará que otros al menos permitan su gobierno aunque no lo apoyen.

Aquí hay dos posibilidades, o gobierna el PSN con Bildu o gobierna UPN. Y UPN lo que está diciendo es que quiere gobernar en solitario para luego llegar a acuerdos con otros. Nosotros hemos demostrado que tenemos cintura, hemos demostrado que somos capaces de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas.

Hemos conformado Navarra Suma y lo inventamos nosotros desde UPN, pero esta legislatura hemos llegado a acuerdos con el PSN o con Geroa Bai. Históricamente UPN ha sido un partido de gobierno que es capaz de escuchar a otros y de llegar a acuerdos y eso es lo que vamos a hacer en el futuro.

Si Javier Esparza no es presidente tras el 28-M, ¿dará un paso a un lado o va a estar 12 años en la oposición?

Javier Esparza aspira a ser presidente y a tener el apoyo de los navarros y es en ese escenario en el que está trabajando. No baraja ninguna otra posibilidad.

¿No se plantea qué puede pasar si no es presidente?

No, porque de verdad creo que la gente está harta de este pentapartito y del cuatripartito anterior, de gobiernos que nos cuestan más, pero que no resuelven los problemas de los navarros.

Estas elecciones, que algunos están empeñados en hacer un plebiscito Feijóo-Sánchez, van de Navarra, van de lo que pasa en Navarra, de los impuestos que pagamos en Navarra, de la Educación, la Sanidad o el Empleo en Navarra.

¿Cómo se está viviendo en su partido la fuga de cargos y excargos al PP?

Aquí nos conocemos todos, poco más que hablar. Vamos a ser la primera fuerza con mucha diferencia, el PP es un partido minoritario en esta tierra y va a seguir siendo.

¿No considera que vaya a tener reflejo en las elecciones?

Lo que tenemos claro es que yendo separados el centro derecha saca más votos y esa es la explicación de todo esto. Nosotros hicimos un análisis de todo esto y sabemos que yendo por separado a UPN le votan personas que no le votarían si estuvieran con el PP. UPN es el referente del centro derecha en Navarra.

El PP no aspira a gobernar Navarra, aspira a debilitar todo lo que pueda a UPN, a eso está jugando, a dañar todo lo que pueda a UPN, el problema de eso es que lo que hace con su actitud es fortalecer a María Chivite y a EH Bildu. Pero no les importa tampoco porque su interés está en Madrid, a Feijóo lo que pase en Navarra... a él le preocupa ser presidente de España, es legítimo. A mí me preocupa presidir esta comunidad, esa es la diferencia entre UPN y PP.