María Chivite, convencida de que el PSN-PSOE “va a crecer en apoyo social”

PSN-PSOE ha celebrado este sábado el Día de la Rosa en el Palacio de Congresos Baluarte. Más de 1.100 personas han asistido al acto central, en el que ha intervenido el secretario general del PSOE y presidente de España, Pedro Sánchez, la secretaria general del PSN-PSOE y presidenta de Navarra, María Chivite, y la candidata a la Alcaldía de Pamplona, Elma Saiz.

La candidata a la Presidencia de Navarra no tiene dudas de que es “nuestro momento, vamos a crecer en apoyo social”, ya que “estamos en disposición, por primera vez en muchos años, de ganar las elecciones, ganar para que Navarra gane y liderar el próximo Gobierno de Navarra”.

“Ni la derecha, ni el nacionalismo pueden ofrecer la serenidad, la confianza, la claridad, la gestión y el proyecto que los socialistas tenemos”, ha sostenido Chivite que se ha aferrado a todo lo realizado y ha dibujado los retos pendientes como son: la puesta en

marcha de un plan para la transformación de la industria navarra; el impulso a una profunda reforma de la atención primaria; llegar en el horizonte de 2027 a 15.000 viviendas de promoción pública y “por supuesto vamos a hacer realidad la segunda fase del Canal de Navarra y la conexión con el resto de España con el TAV”.

Chivite ha expresado su compromiso de “llevar a esta comunidad a las cotas más altas de desarrollo y modernidad, preservando la cobertura social y los servicios de calidad”. No hay prosperidad, ha añadido, “sin igualdad de oportunidades”.

Ante el reto de las elecciones del 28 de mayo , la secretaria de los socialistas navarros ha insistido en que “nosotros aportamos proyecto, confianza, liderazgo, propuestas y esperanza”. En frente “vemos a Esparza que no aspira a ser presidente de Navarra, aspira

a no ser el presidente de UPN menos votado”. Desgraciadamente, el líder de la UPN se ha “instalado en dibujar la Navarra del desastre, no tienen proyecto, no hay liderazgo, ni rumbo, ni futuro”.

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ratificado su compromiso con la Comunidad Foral de Navarra y se ha mostrado convencido de que “el futuro de Navarra tiene nombre de dos mujeres socialistas: María Chivite y Elma Saiz”.

Al tiempo, ha agradecido el trabajo y el compromiso del secretario de Organización del PSOE y diputado por Navarra, Santos Cerdán. Sánchez se ha mostrado convencido de que "vamos a ganar en España, en Navarra y en Pamplona, porque nuestra gestión y experiencia es nuestro mejor aval para pedir confianza".

experiencia es nuestro mejor aval para pedir confianza”. En este sentido, ha destacado el enorme esfuerzo realizado en la Comunidad Foral de Navarra, líder en FP Dual en el conjunto del país, y ha anunciado 1.300 millones de euros para la Formación Profesional en España que se van a traducir en 45.000 nuevas plazas de FP bilingüe, 824 centros más de capacitación digital y 1.500 aulas de tecnología y emprendimiento.

El líder de los socialistas ha insistido en que las reformas llevadas a cabo “no significan recortar, no crean dolor, significa dignificar, como hemos hecho en la reciente Ley de Vivienda o los 400 millones de euros que vamos a destinar para renovar los centros de Atención Primaria”.

Por todo ello, “ante los insultos, los socialistas estamos en la gestión económica”, ha resaltado el secretario general del PSOE, convencido de que “el futuro nos va a dar la razón, mientras la derecha se queda donde siempre”.

Por su parte, la candidata del PSN-PSOE a la Alcaldía de Pamplona, Elma Saiz, ha reivindicado “el sueño colectivo” que los socialistas “tenemos para Pamplona, sueño que vamos a cumplir y se traducirá en avances en derechos, en mejora de los servicios públicos, en justicia social y en progreso”.

Saiz ha reivindicado una Pamplona que “dé el paso definitivo al siglo XXI” y que sea, además, “motor de la comarca, mirando de igual a igual a todas las localidades”. Ha hecho, además, especial hincapié en poner el énfasis en “las políticas de igualdad y la promoción económica de Pamplona, cuestiones que voy a asumir en primera persona como alcaldesa”.

La candidata se ha preguntado por las políticas llevadas a cabo por Joseba Asirón, de EH-Bildu y Enrique Maya, de Na+, y ha lamentado la falta de iniciativas puestas en marcha durante los últimos ocho años. El proyecto de los socialistas ha avanzado, es llegar “sin ataduras, a ganar y a defender que lo que es bueno para Navarra con María Chivite como presidenta, será bueno para Pamplona conmigo de alcaldesa”.