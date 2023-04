"Podríamos asociarnos con Aragón para sacar más mercancías por tren de alta velocidad"

INFRAESTRUCTURAS Diario de Navarra continúa esta semana con su cobertura especial para hacer un balance de los grandes temas de la legislatura y para debatir sobre los retos que nos plantean hacia el futuro. Esta semana se aborda el reto de las Infraestructuras, un asunto sobre el que reflexionar por medio de artículos, opiniones de expertos, infografías, foros de debate en vivo y participación ciudadana

lectores de Diario de Navarra han enviado durante toda la semana preguntas a los expertos en elInfraestructuras celebrado este miércoles 26. Pedro Busto, decano de la demarcación de Navarra del Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos, Ignacio Ezcurra, gerente de Asociación de Transportistas de Navarra, y Michel Iturralde, vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, responden. Mal estado de las carreteras navarras, qué infraestructuras se necesitan en la Comunidad foral, combinar el uso de la alta velocidad para pasajeros y la convencional para mercancías... loshan enviado durante toda la semana preguntas a los expertos en el foro DN en Vivo sobrecelebrado este miércoles 26., decano de la demarcación de Navarra del Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos,, gerente de Asociación de Transportistas de Navarra, y, vocal de la Junta Directiva del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Navarra, responden.

¿Cuáles han sido las causas por la que la red de carreteras presenta el estado actual?

Ignacio Ezcurra contestó: “El anterior plan director de carreteras sólo se ejecutó al 10%. Las infraestructuras no están mantenidas y el deterioro es importante. El cuarto plan director está ahí, sí, es verdad, pero sólo se está haciendo obligado por Europa. La financiación que se vaya a aplicar con los futuros peajes debería ser finalista (lo recaudado vaya directamente a la conservación de carreteras) y que se pueda volver a mejorar para que estén como estaba antaño”.

¿Quitando TAV y Canal, qué infraestructuras necesita Navarra?

Michel Iturralde aportó su visión: “Habría que hacer una línea de alta tensión para evacuar toda la energía que estamos generando con eólicas y fotovoltaicas. Hay mucha energía que necesita ser evacuada. Otra cosa es el despliegue por todo el territorio de la fibra óptica, que es muy necesaria, pero ya estamos en ello bastante bien”.

Para Pedro Busto, la principal necesidad es la unión de la A15 con Medinaceli. “Que cuando en Medinaceli pone ‘Autovía de Navarra’, sepamos que nos va a llevar a Navarra. Recientemente ha salido la actualización del proyecto Tudela-Soria. Se hizo hace 8 o 10 años y ya está obsoleto. Salir eso en vísperas de elecciones te hace dudar de si dentro de 4 años saldrá otra actualización del proyecto o se habrá ejecutado la obra”.

¿Es viable renovar la actual infraestructura ferroviaria cuando funcione el TAV?

Pedro Busto aportó su visión: “Cada cuestión tiene sus clientes. Hay un problema de explotación en la actual red. Si empiezas a meter trenes de 750 metros de largo no pueden cruzarse. Entre Pamplona y Castejón no hay apeaderos para trenes de más de 700 metros. Eso quiere decir que desde que un tren de esas dimensiones sale de Castejón no puede usarse esa vía hasta que no llegue a Pamplona. El ancho ibérico va a seguir en servicio. Una idea es que si Tudela tiene estación de parada del AVE quizá ahí se pueda poner un tren colector que salga de Tafalla y vaya parando por los pueblos llegando a Tudela antes que el AVE, para poder conectar. Son modelos que ya existen en Madrid”.

¿El TAV debería ser para pasajeros y la red convencional para mercancías?

“Las líneas funcionan con surcos. Al quitar trenes de viajeros de líneas convencionales puedes meter más trenes de mercancías. Y es más fácil gestionar trenes que van a la misma velocidad. Los trenes va a continuar a Francia. Trenes enteros formados en Zaragoza o Pamplona que van a hacer 2.000 o 3.000 km de un tirón. Surcos muy específicos. Existe la posibilidad de programar trenes nocturnos de mercancías cuando ha terminado el transporte diario de pasajeros y el horario de mantenimiento. Eso para trenes de mercancías que mandas a países a miles de kilómetros de distancia”, apuntó el ingeniero Pedro Busto.

Michel Iturralde apostó por asociarse con comunidades limítrofes: “Otras CCAA se están juntando, como Valencia y Aragón, para decidir qué quieren hacer e ir a pedirlo. Quizá Navarra debería ir junto con Euskadi a Madrid a pedir que se haga lo que se tenga que hacer”.

Pedro Busto le respondió: “Yo más que en Euskadi pensaría en Aragón, que tiene mucha mercancía para sacar. Zaragoza tiene conexión directa con el puerto de Algeciras, tiene conexiones directas con el puerto de Barcelona… Aragón me parece mejor socio que Euskadi para evacuar mercancías por alta velocidad a Francia, algo que está alineado con nuestros intereses”.