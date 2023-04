Los expertos exigen un pacto para agilizar el TAV y que la nueva estación de Pamplona esté lista en 2028

“Navarra no está bien comunicada ni por aire, tren ni carretera”. Partiendo de este diagnóstico emitido por los expertos reunidos este miércoles 26 de abril en el Canal de Navarra yPedro Busto, decano de la demarcación de Navarra del Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos; Ignacio Ezcurra, gerente de la Asociación de Transportistas de Navarra (Tradisna), y Michel Iturralde, vocal de la junta directiva del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra, abogan por que las fuerzas que apuestan por estos proyectos acudan juntos a Madrid a buscar la financiación. Partiendo de este diagnóstico emitido por los expertos reunidos este miércoles 26 de abril en el Foro DN en Vivo , la Comunidad foral necesita un gran pacto entre los partidos políticos que agilice la transformación de las grandes infraestructuras: Tren de Alta Velocidad (TAV) red de carreteras . Por ello,, decano de la demarcación de Navarra del Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos;, gerente de la Asociación de Transportistas de Navarra (Tradisna), y, vocal de la junta directiva del Colegio de Ingenieros Industriales de Navarra, abogan por que las fuerzas que apuestan por estos proyectos acudan juntos a Madrid a buscar la financiación.

Hablar del TAV es hablar de proyectos millonarios, diferentes opciones de trazados y plazos eternos. Por ello, en busca de la concreción, la primera pregunta a la que se enfrentaron este miércoles los ponentes fue la de cuándo se podrá ver en funcionamiento el corredor de alta velocidad entre Pamplona y Zaragoza.

Respondió Pedro Busto: “Hacia el año 2031 o 32 veremos el corredor entre Pamplona y Zaragoza, la estación de Pamplona quizá un poco antes”. Eso siempre que ADIF y el estado español pongan los fondos adecuados, para que no pase como ha ocurrido ahora con Landaben. “La urgencia de hacer el ramal de Landaben para que VW pueda sacar las vías que parten la fábrica y acometer la electrificación ha llevado a que lo tenga que sufragar Navarra. 40 millones de euros”, dijo Busto.

Precisamente de aquí nace una ambiciosa propuesta del ingeniero: ampliar la vía que va a modificarse en Landaben para adelantar el uso de la nueva estación de Pamplona en Echavacoiz. La futura infraestructura, que sustituirá a la de San Jorge, será para trenes de alta velocidad y para la red convencional. Podría estar operativa relativamente pronto, al menos para la red convencional, y en 2028 podría llegarse a ella con AVE cuando esté ya el corredor Campanas-Castejón. Explicó que para que sea posible, se puede diseñar aprovechando el proyecto que se hará para eliminar la vía que atraviesa Volkswagen y construir el ramal que rodeará la factoría. “Administrativamente será más complicado, pero el estudio informativo que se publicó para la línea de ancho convencional, proyecta a partir de Campanas un tercer hilo. En la A15 hay una estructura, una pérgola, y a partir de ahí está previsto que el tren en el futuro gire a la izquierda y vaya a la estación. Es ir directo a donde va a hacerse la bifurcación de Landaben. Si administrativamente se pudiera aumentar el alcance y en vez de hacer el trazado actual prolongar ese proyecto hasta la pérgola, pasando por donde estará la futura estación en Campanas, se podría dar continuidad al tren hasta la estación de Pamplona. Son 2.400 metros más de vía y podría estar para 2027-28. En estos cinco años hay que tramitar el edificio de la estación, para tener las vías del tercer hilo y que el Alvia pueda llegar a Pamplona en ancho internacional sin necesidad de tener que cambiar en Castejón como hasta ahora”, propuso Busto.

Cuestionado sobre si podría alternarse la construcción de la nueva estación de Pamplona en Echavacoiz con la actual de San Jorge para acortar plazos, aseveró que sí: “Habrá un tiempo en el que podríamos tener la estación nueva en Echavacoiz y los trenes convencionales continúen circulando en San Jorge. Hay estudios para quitar el bucle por fases. Técnicamente se puede, ahora toca lo administrativo, donde es muy complejo. Podríamos tener la estación en 2028 si se cumplen los plazos”.

Michel Iturralde, del Colegio de Ingenieros Industriales añadió algo básico en esta ecuación: presentar un cronograma claro que aporte los plazos. “Para que pueda estar en el 2028 hace falta el cronograma. Necesitamos un pacto, y que los partidos políticos que apuesten por esto vayan juntos contra el problema. Hay que ir juntos a Madrid y pedir la financiación. Que consigan el dinero, porque lo que no se pague o no se invierta aquí se hará en otros sitios. Y hay que tener claro que a los navarros no les va a costar nada”, aseveró.

¿Y para cuándo la conexión con la Y Vasca? Los expertos también fueron claros. “La conexión llegará allí cuando el tren salga de Pamplona. Mientras tanto, no llegará”, sentenció Pedro Busto.