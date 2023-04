Es la segunda vez que Andrés Ansó López, conocido por todos como Tala, coge sus animales y se lanza a recorrer kilómetros movido por las ganas de recaudar fondos para una causa solidaria. En octubre del año pasado, este vecino de Villafranca de 37 años hizo una ruta de 900 kilómetros por la costa gallega y consiguió recaudar 10.000 euros para Haizea Mayayo y Zuriñe Azcona, dos niñas navarras con enfermedades raras. Esta vez, los fondos irán dirigidos a la familia de Abril Barandalla Blandon, una pequeña de Arguedas nacida en agosto de 2021 con síndrome de Rett.

Tala partirá este jueves hacia Portugal, frontera con Galicia, desde donde arrancará una ruta hacia el sur que prevé alargarse unos 50 días. “Hasta donde llegue”, aventura. Marchará en compañía de su caballo Cayetano, una yegua llamada Cagancha y el perro Popis, con una tienda de campaña y una cocina de gas como utensilios esenciales. Como hiciera en el viaje anterior, irá retransmitiendo su día a día en sus redes sociales (Instagram: talaansolopez; Facebook: tala Ansó López; tik tok: @eltalita1970). Ha habilitado un número de cuenta (ES11 30080011 984712338120) y bizum para recibir las aportaciones de todas aquellas personas que quieran colaborar.

“Me quedé muy satisfecho con los 10.000 euros recaudados la vez anterior. Ahora, me he marcado como meta llegar a los 5.000, para que Abril reciba la misma cantidad que las otras dos niñas, que lo están utilizando para financiar terapias como la equinoterapia. Es algo que me llena”, explicaba este miércoles