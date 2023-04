Atxen Jiménez: “Si volviera a nacer volvería a dedicarme a esto”

Recuperamos esta entrevista con Atxen Jiménez, recientemente fallecida, en el homenaje que Reyno Gourmet ofreció en 2017 a las damas de la gastronomía foral

Llegó al Nuevo Casino Principal casi engañada por su hijo Nicolás Ramírez, que no quiso decirle con demasiada antelación que había sido premiada “porque se pone muy nerviosa”, explicaba cómplice.

Y ella entró a la sala feliz, radiante, acompañada también por su nieta Carlota y repartiendo besos a todos los presentes. Atxen Jiménez, del restaurante Túbal de Tafalla, tiene claro que si volviera a nacer volvería a dedicarse a la gastronomía. “Me encanta cocinar, me encanta que la gente disfrute y yo disfruto mucho viendo a la gente tan contenta. Me gusta mucho el oficio”, decía entusiasmada.

Este premio de Reyno Gourmet lo han recibido también como embajadoras de los productos navarros, a los que Atxen asegura que ha mimado desde siempre. “La verdura que tenemos en Navarra hay que aprovecharla, y más si tienes un restaurante”, decía segura.

“Es la base perfecta de cualquier plato”. “Al restaurante viene mucha gente de toda Navarra y también de España y tiene que comprobar los productos tan increíbles que tenemos aquí”. Su nieta Carlota seguía atenta la entrevista. “¿Te gustaría seguir con el restaurante?”. Y rápidamente contestaba: “Yo creo que no, porque cuando todos están por ahí tú tienes que estar trabajando”. Y Atxen reía: “Yo como lo he disfrutado tanto, no me ha parecido sacrificado”.