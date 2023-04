"Hay una avalancha de alumnos con necesidades especiales que vienen directamente de sus países"

En esta legislatura se ha modificado la elección de centro. Un nuevo sistema reparte al alumnado con necesidades educativas específicas en virtud a un índice que se asigna a cada centro. Además, los centros concertados deben reservar dos plazas por aula para este alumnado. La presidenta de la Asociación de directores de centros públicos de la Ribera, Mariví Pérez, afirmó que estos centros no guardan plazas porque superan los ratios. “La realidad de la Ribera es la avalancha tan grandísima que tenemos, sobre todo de alumnado con necesidades especiales, que vienen directamente de sus países. Hay una llamada porque en Navarra se trabaja bien. Y es verdad porque se trabaja muy bien, con programas que han dado buenos resultados. Y los centros ya no podemos más. Estamos con mucho alumnado sobrevenido y gran cantidad de ese alumnado es con necesidades especiales” , afirmó Pérez, para quien la redistribución está creando guetos “de un lado y de otro que no son un reflejo de la sociedad”. Además, señaló que a veces ellos no quieren ir a centros donde son minoría.

Teresa Mòdol (docente en un instituto público y presidenta de Concapa Navarra, la federación de apymas mayoritaria en la red concertada), se mostró a favor de la redistribución y subrayó que lo primero es la libertad de elección de las familias. “A esas familias desfavorecidas no se les pregunta si quieren ir a esos centros y algunas están incomodas en centros donde no quieren estar. A otras se les ha complicado la conciliación al mandarlas, en lugar de al centro público de casa, a otro más lejos”, valoró. Mòdol añadió: “Ese alumnado llega a los concertados y muchos de ellos necesitan atención especializada, como logopeda y TDA. Encantados de que vengan, pero esas ayudas demás tendrían que venir y no están llegando. Encantados de esa redistribución, pero con la libertad de elección de las familias y con las ayudas necesarias”.