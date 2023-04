Cómo hacer la declaración de la renta en cinco pasos

La declaración de la Renta está llena de términos y conceptos muy técnicos, una suerte de jeroglífico de casillas, que no todos los contribuyentes terminan de entender. De forma simplificada, aquí se detallan lospara comprender cómo funciona siguiendo un orden similar al que la Hacienda Foral de Navarra ofrece a los contribuyentes para realizar la declaración por internet (en la pasada campaña se realizaron por esta vía 126.244 declaraciones, el 34,3%) y que puede servir de ayuda para aquellos que pese a recibirla ya hecha (este año se han confeccionado 203.000 declaraciones, el 53% de las que Hacienda espera recibir en la presente campaña) quieran revisarla. Antes de entrar en lay comprobar si Hacienda le ha confeccionado una propuesta de declaración -en ese caso sólo deberá revisarla para comprobar que sea correcta y si está de acuerdo no tendrá que hacer nada más y se le devolverá o domiciliará el pago, pero si no es así tendrá que realizar una nueva declaración- conviene que tenga a mano sus ingresos, los datos del banco, las facturas si es autónomo, los donativos... Hacienda ofrece a través de su web los datos fiscales a todos los contribuyentes que se pueden descargar. El sistema le pedirá lay también la delen el caso de que la declaración sea conjunta ().