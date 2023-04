Luis Mendo: "La consulta telefónica ha sido un lastre para el paciente crónico"

Luis Mendo Giner, vicepresidente de la Sociedad Española de Atención a las Personas con Enfermedades Crónicas y director del centro de salud de Cascante, aboga por que el paciente esté en el centro del sistema para poder atender todas las necesidades.

¿La pandemia ha marcado un punto de inflexión?

Sí. En diabetes, por ejemplo, muchos han dejado de venir a la consulta más de dos años y los controles han caído, lo que se une a que se ha hecho menos ejercicio, etc. Y no estamos consiguiendo volver a retomar el seguimiento en estos pacientes.

¿Qué se debe hacer?

Hay que orientar todo hacia el paciente. Identificar a los crónicos, sus necesidades, tener un lugar donde nos encontremos los profesionales (que puede ser vía informática) y comunicarnos para coordinar. Hay que mejorar la coordinación interna para que el seguimiento que necesite cada patología se haga en Atención Primaria u hospitalaria pero con la frecuencia y las pruebas que precise. Además, hay mayores que toman más medicación en los que el control de farmacia tiene mucha importancia, algunos han dejado de tomar fármacos y sabemos que no recogen las recetas como inhaladores, etc.

¿Qué consecuencias tiene la falta de seguimiento?

Cuando los pacientes vienen a consulta suelen tener una mayor descompensación y un empeoramiento funcional, de la calidad de vida. Hay más ingresos, reagudizaciones y afecta a su dependencia. Hemos estado mucho tiempo atendiendo por teléfono y con algunas enfermedades ha supuesto un peor control de los parámetros. Tampoco se han hecho pruebas de seguimiento y ahora vemos en general un empeoramiento.

No consiguen retomar el seguimiento ¿Por qué?

Tenemos la actividad diaria y todo lo que tenemos que recuperar. Hay personas en espera de revisiones y no se da a estas personas lo que necesitan.

¿Se les ha desatendido?

Sí. La atención no ha sido la adecuada. Muchas consultas se han suspendido y la consulta telefónica ha sido un lastre. A la hora de reanudad está costando y la sociedad, tras la pandemia, es distinta. Ahora hay mucha consulta por síntomas agudos y no nos da tiempo a atender a los crónicos.

¿Cómo se puede recuperar esta atención?

Hay que hacer búsqueda activa de pacientes. A veces vienen por motivos agudos pero hemos notado un cambio en personas jóvenes, de entre 40 y 60 años, que ahora consultan más por procesos agudos. El problema es que se fuerza la agenda porque hay más demanda y la consulta se sobrecarga. Puedo sacar listas de personas con problemas crónicos para llamarles y ver qué está pendiente de hacer pero no tengo tiempo. Echamos en falta captar a las personas que no se han hecho controles. La parte de prevención y control de la salud es la base de la Atención Primaria. No se hace porque ahora está más orientada al proceso agudo. El sistema no está organizado para que hagamos la prevención en la patología crónica. Habría que hacer un ajuste para seguir a las personas a lo largo del tiempo.

Comentan que la atención está fragmentada ¿Qué quiere decir?

Cada profesional hace su atención y en el hospital también. No estamos interactuando entre nosotros. No podemos en el centro al paciente ni tenemos un punto donde nos podemos comunicar. Cada uno estamos en nuestra parcela.