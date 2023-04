La opción del teletrabajo se esfuma para la plantilla del Gobierno foral

La opción del teletrabajo para la plantilla del Gobierno de Navarra se desvanece ya que el decreto que debía regular esta modalidad de trabajo no presencial dormirá en un cajón al menos hasta la próxima legislatura. El vicepresidente Javier Remírez ha confirmado a los sindicatos de la Administración foral que el Ejecutivo no contempla su aprobación en las próximas semanas “por falta de oportunidad política” y eso que ya estaba prevista una inversión de 1,26 millones de euros provenientes de fondos europeos en 2022 y 2023 que no se van a ejecutar. En ciernes de una campaña electoral, parece que el asunto no era cómodo.

La explosión del teletrabajo durante la pandemia hizo albergar la idea de que esta modalidad de trabajo había llegado para quedarse tanto en el sector privado como público. Pero el globo se ha ido desinflando poco a poco.

Fue en junio de 2021 cuando el Gobierno presentó un plan a los sindicatos que pretendía regulado mediante un decreto foral. De acuerdo al plan, la opción del teletrabajo se iba a ofrecer a menos de un tercio de la plantilla de la Administración, ya que no estaba prevista ni para sanitarios, ni educadores. Además, el trabajo remoto se descartaba también para los trabajadores de la Administración Núcleo cuyo desempeño requiriese atención directa al público.

CON FONDOS EUROPEOS

En su plan de facilitar el teletrabajo, el Ejecutivo se comprometía a dotar con un ordenador portátil a los trabajadores a quienes les fuera autorizado, así como las herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para el desempeño de su labor.

En cuanto a la distribución de las jornadas de teletrabajo, estaba previsto conceder hasta tres días a la semana durante un período de un año, que podría ser prorrogable. Incluso se había previsto realizar sorteos entre los trabajadores en el caso de que hubiera más peticiones de teletrabajo que plazas disponibles en cada unidad.

Sin embargo, nada de esto se va a materializar tras dos años de idas y venidas del borrador de decreto en la Mesa General de Función Pública. Tampoco se van a aprovechar los recursos europeos previstos, ya que según anunció en su día el Gobierno de Navarra se iban a invertir 1,26 millones de euros financiados al 100% con recursos de los fondos europeos REACT UE, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la Covid-19 y de apoyo a las inversiones que contribuyan a la transición a una economía digital. En concreto, se había previsto una inversión de 594.801 euros en 2022 y otra de 667.499 euros en 2023.

"RESISTENCIA EN LAS JEFATURAS"

La noticia de que el Gobierno abandona por ahora su plan de teletrabajo ha ocasionado decepción entre parte de la plantilla, que había generado unas expectativas.

El sindicato LAB hace la lectura de que la mayor parte de los departamentos aceptó “a regañadientes” el teletrabajo como una situación excepcional “pero no están dispuestos a permitir que se quede como forma de trabajo cotidiana”. “Percibimos -añaden- desconfianza en buena parte de la estructura administrativa. Todavía persiste la idea de que se trabajará menos con el teletrabajo, de que se da mala imagen del funcionariado trabajando desde casa, etc”,.

Desde UGT, Jesús Elizalde también apunta que los responsables de los departamentos “se han ido decantando por el modelo presencial” y que tras descender el número de infecciones por la covid “se comenzó a poner pegas al teletrabajo y se fue pidiendo a los empleados que trabajaban en remoto para que regresaran a sus puestos ”. Y subraya, que después de haberse generado una expectativa , “ahora el Gobierno abandona el plan para decepción de muchas personas”.

Yolanda Erro, presidenta de Afapna, también se pregunta por los motivos que han llevado al Ejecutivo a desechar su plan de teletrabajo “una modalidad por la que hemos peleado estos años”.

Los otros sindicatos de la Mesa General, ELA y CC OO también habían apoyado la regulación de la modalidad del teletrabajo en la Administración, aunque detectaban también algunas carencias en la propuesta del Gobierno foral. Ahora ven también con desencanto esta oportunidad perdida.

Las claves de una oportunidad fallida

1 ¿Qué es el teletrabajo? La modalidad de prestación de servicios a distancia por la que el personal desarrolla las funciones propias de su puesto de trabajo fuera de las dependencias de la Administración, mediante el uso de las nuevas tecnologías como tablets u ordenadores portátiles.

2 ¿A qué empleados de la administración se dirigía? El decreto que ha quedado en ‘stand by’ dejaba fuera a los trabajadores de Salud y Educación, así como a aquellos de Administración Núcleo que tuvieran relación directa con el público.

3 ¿Qué medios aportaba el Gobierno foral? El Ejecutivo se comprometía a facilitar un ordenador portátil personal y las herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias. Para ello iba a destinar 1,2 millones de euros de fodos europeos en 2022 y 2023.

4 ¿Cuántos días se iba a poder trabajar en remoto? El decreto contemplaba un máximo de tres días a la semana para teletrabajar a quienes se les concediese el permiso. La duración máxima del periodo continuado de teletrabajo sería de un año.

5 ¿Se aparca definitivamente el teletrabajo? Es posible que vuelva a retomarse el decreto en la próxima legislatura, todos los sindicatos apoyan la opción de un teletrabajo voluntario, aunque se seguirá ofertando a un número limitado de plantilla.