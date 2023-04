Condenado a dieciocho meses de prisión por agredir a un policía nacional destinado en Tudela

Un hombre ha sido condenado a dieciocho meses de prisión por un delito de atentado, otro de lesiones y al pago de 15.000€ por agredir al Secretario Local del Sindicato Unificado de Policía (SUP) de Tudela, según ha informado SUP Navarra en su cuenta de Twitter.

El agente fue agredido en Zaragoza, su ciudad natal, el 12 de octubre de 2021. La agresión se produjo después de ver el desfile de las Fuerzas Armadas, según narró el propio afectado a este medio a los seis días.

Tras el desfile, su mujer le pidió que fuera a hacer unas compras. Cogió su coche, llegó al centro de la ciudad y vio un hueco donde estacionar. Sin embargo, un hombre ocupaba parte de la plaza y le pidió si podía retirarse. Y así lo hizo, pero su reacción fue totalmente inesperada. "Avancé con el coche para aparcar y, de repente, me pegó un golpe en el espejo retrovisor y una patada en la parte de atrás del vehículo", relató en su día este policía de 63 años.

EL RELATO DEL POLICÍA

Al ver esa reacción, el agente se bajó del coche para pedir explicaciones. "Empezó a gritar y me lanzó un puñetazo, pero conseguí pararlo. Era el día del Pilar, la calle estaba llena de gente y yo no quería montar un escándalo. Así que saqué la placa, me identifiqué como policía y le dije que se tranquilizara", relataba el policía destinado en la capital ribera desde 2014. "Al ver la placa, en vez de calmarse, me pegó un manotazo a la cartera y la tiró al suelo. Yo fui a recogerla, pero me empujó y me lanzó contra la calzada. Justo al girarme para intentar levantarme me dio una patada en toda la cara con mucha saña. Fue en la zona del ojo y la nariz, en todo el lado izquierdo de la cara. Si me pilla bien, me mata", añadió.

El agresor, de 40 años, huyó, pero fue localizado y detenido a unos 700 metros cuando iba a montarse en un autobús. Tras la evaluación médica, el agente presentaba varias fracturas en la zona de la nariz, pómulo y mandíbula.