Policía de Tudela agredido en Zaragoza: "Si me pilla bien, me mata"

Sindicato Unificado de Policía (SUP) en su reacción fue totalmente inesperada. "Avancé con el coche para aparcar y, de repente, me pegó un golpe en el espejo retrovisor y una patada en la parte de atrás del vehículo", relató este domingo este policía de 62 años. Natural de Zaragoza , el secretario local del(SUP) en Tudela , comisaría en la que lleva trabajando desde 2014, había estado en su casa de la capital aragonesa viendo el desfile de las Fuerzas Armadas del pasado 12 de octubre. Ya terminado, su mujer le pidió que fuera a hacer unas compras y así lo hizo. Cogió su coche, llegó al centro de la ciudad y vio un hueco donde estacionar. Sin embargo, un hombre ocupaba parte de la plaza y le pidió si podía retirarse. Y así lo hizo, pero"Avancé con el coche para aparcar y, de repente, me pegó un golpe en el espejo retrovisor y una patada en la parte de atrás del vehículo", relató este domingo este policía de 62 años.

Inmediatamente, se bajó del coche y le preguntó qué estaba haciendo. "Entonces empezó a gritar y me lanzó un puñetazo, pero conseguí pararlo. Era el día del Pilar, la calle estaba llena de gente y yo no quería montar un escándalo. Así que saqué la placa, me identifiqué como policía y le dije que se tranquilizara. Pero, al ver la placa, en vez de calmarse, me pegó un manotazo a la cartera y la tiró al suelo. Yo fui a recogerla, pero me empujó y me lanzó contra la calzada. Justo al girarme para intentar levantarme me dio una patada en toda la cara con mucha saña. Fue en la zona del ojo y la nariz, en todo el lado izquierdo de la cara. Si me pilla bien, me mata", añadió.

El agresor, de 40 años, huyó corriendo, pero, gracias a la descripción que facilitaron los numerosos testigos que había en el lugar, fue localizado y detenido a unos 700 metros cuando iba a montarse en un autobús.

Mientras, al policía le trasladaron a Urgencias para que ser atendido de sus heridas aunque, al tener la cara tan inflamada, no pudieron ver si presentaba alguna fractura. Algo que se confirmó este domingo, cuando le hicieron un TAC. "Tengo rotos dos huesos en la zona del puente de la nariz y la zona de la mandíbula donde se une con el pómulo. Ahora me tiene que ver el cirujano maxilofacial y darme cita para operarme de las fracturas", señaló.

El secretario local del SUP en Tudela lamentó la situación que están viviendo los policías. "Nos sentimos desprotegidos, es increíble, no tenemos autoridad. Cuando me identifiqué como policía, en vez de calmarse, fue a por mí con más saña. Si es al revés, yo ahora estaría en la cárcel de Zuera. Y otro ejemplo es lo que le pasó al compañero en el autobús de Zaragoza, donde también le agredieron. Se nos está perdiendo todo el respeto", agregó, justo en el momento en el que se dirigía a una concentración convocada por miembros de la policía para denunciar ambas agresiones.