Lekunberri espera tener habilitado el parking de autocaranavas en Semana Santa

Ayuntamiento de Lekumberri espera tener habilitada para Semana Santa la explanada destinada al área de autocarvanas, caravanas y vehículos-viviendas de Errotazelai, junto a la carretera que conduce a San Miguel de Aralar.

En el último pleno, proporcionó un nuevo impulso administrativo al proyecto con la previsión de destinar 35.000 euros de libre disposición del Plan de Infraestructuras Locales a una limpieza industrial de la superficie así como a la adecuación de servicios y complementos necesarios. Los últimos retoques del aparcamiento contempla el refuerzo de iluminación.

Al tiempo de dar respuesta a una demanda cada vez más elevada, en atención a la atracción que despiertan los recursos naturales de que dispone Lekunberri y alrededores, el nuevo área permitirá ordenar el aparcamiento de autocaravanas y liberar el casco urbano de su estacionamiento, como avanza el alcalde, Gorka Azpiroz (Lekunberriko Taldea).

En otoño, el estado en que se encontraba la superficie destinada a área de autocaravanas, caravanas y vehículos-vivienda suscitó diferencias entre el grupo de la alcaldía y la oposición, representada por EH Bildu. En el solar, llegó a indicar la coalición abertzale, se preveía construir 120 apartamentos, que finalmente no se erigieron. El alcalde, Gorka Azpiroz, recordó a su vez la aprobación de una ordenanza ante la reclamación de una solución señalada por vecinos a los problemas de aparcamiento de este tipo de vehículos en el centro urbano.

El problema, puntualizó la formación abertzale, surgió a la conclusión del período de vacaciones de verano. La zona reservada presentaba, a su juicio, un “estado inapropiado”: “A principios de septiembre, se encontró basura en diferentes lugares en la urbanización donde está el servicio (plásticos, residuos de obras, cristales,…). Hemos solicitado al Ayuntamiento que adopte medidas, pero ya han pasado tres semanas y no hemos recibido respuesta alguna. Las basuras continúan en el mismo sitio, dando una imagen lamentable del entorno. El terreno no está preparado para albergar un aparcamiento de autocaravanas, caravanas y vehículos-vivienda. Por ejemplo, carece de infraestructuras para recolectar las aguas fecales, nadie controla los accesos y salidas en dicha zona, no se ha concretado cómo debe hacerse la gestión de las basuras…

El área donde se instaurará este aparcamiento es propiedad privada y no está completamente urbanizado ni finalizado. Por ejemplo, hay instaladas farolas, pero están totalmente destrozadas”.

Como respuesta, el alcalde respondió que existe “una multipropiedad” sobre el terreno. Las limitaciones en materia de infraestructura “no quita que no se pueda usar”. La voluntad del Ayuntamiento es adecuar este año “unos servicios mínimos” en una primera fase. En 2023, las prestaciones “se mejorarán”. En virtud al compromiso adquirido, el último pleno dio un paso adelante para tener preparado el terreno.