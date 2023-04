"En Navarra pagamos impuestos muy por encima de lo ganado"

los lectores de Diario de Navarra han estado envinado durante toda la semana preguntas a los expertos que realizaron el jueves el balance de la legislatura en materia de Fiscalidad y Gasto Público. Fue el tercer foro Ana Yerro, directora del Ángel Chocarro, decano del Colegio de Economistas de Navarra, Idoia Zabaleta, profesora del departamento de Economía de la José Miguel Ancín, director de Deloitte Legal. Cuánto tributa en Navarra aceptar la herencia de un piso familiar; cuál es la cantidad de nuestro dinero que destinamos al pago de impuestos o cuanto está ingresando de más la Hacienda de Navarra cada vez que no deflacta la tarifa del IRFP...que realizaron el jueves elFue el tercer foro DN En Vivo organizado por el periódico en clave de análisis ante las próximas elecciones autonómicas. Esta es una selección de las preguntas a las que respondierondirectora del Think Tank Institución Futuro , decano del Colegio de Economistas de Navarra,, profesora del departamento de Economía de la UPNA , y, director de Deloitte Legal.

¿Creen que el ciudadano tiene conciencia de la cantidad de recursos que se destinan a pagos de los impuestos?

Respondió Ana Yerro: “Todo lo que nos toca el bolsillo lo notamos. Pero hay una gran falta de cultura financiera y no somos conscientes de todo lo que pagamos en impuestos. Se han hecho muchos estudios y se calcula que desde que empieza el año es como si estuviéramos hasta el 20 de mayo pagando impuestos. A partir de ahí es el dinero que nos queda a nosotros. Es evidente que queda mucho recorrido de mejora en ello”.

¿Se van contribuyentes porque registran su domicilio fiscal en comunidades limítrofes?

José Miguel Ancín, de Deloitte Legal, lo tuvo claro: “Mi percepción es que esto es un goteo continuo. El que tiene posibilidades ya se ha movido y el que no lo ha hecho aún es porque no tiene esas posibilidades. Pero más que el problema de cuantos se están yendo es cuantos están viniendo. Miremos los nómadas digitales. Ahora Navarra tiene cero atractivo en que este profesional venga aquí. Por eso yo trabajaría más en ese sentido, ¿Qué hacemos para que vengan aquí esos nómadas?”.

Ángel Chocarro añadió: “Yo veo gente que se jubila y que se lleva el domicilio fiscal fuera”.

¿Creen interesante crear un régimen de impatriados?

“Sería una nueva medida. Quizá ni se lo han planteado desde el Gobierno de Navarra”, apuntó José Miguel Ancín. El régimen de impatriados permite a los contribuyentes que se hayan acogido al mismo tributar como no residentes durante un plazo de 5 años.

¿Cuanto aumenta la recaudación de Navarra por no deflactar la tarifa del IRPF?

Idoia Zabaleta, profesora de Economía en la UPNA, dijo no saber la cuantía, pero aseveró que “Todos los suministros, las hipotecas o la cesta de compra, ha estado muy tensionado para el consumidor”. José Miguel Ancín aventuró que “será un dineral”: “Estamos pagando impuestos muy por encima de lo que hemos ganado. Yo siempre digo lo mismo cuando alguien me dice ‘Al menos tomar una cerveza vale lo mismo que hace un año’. Pero no es que tengamos que pagar el mismo precio por una caña que el año pasado, sino mucho menos por lo perdido en poder adquisitivo”. Y Ángel Chocarro, decano de los Economistas, añadió: “Tenemos una inflación muy importante. Mi sensación es que todos los impuestos los hemos ido manoseando a lo largo de los años y hemos perdido la coherencia, la cohesión de los impuestos. No tienen una estructura que alcance el objetivo que tiene que perseguir”.

¿Cómo tributa en Navarra un pacto sucesorio de transmitir un piso a un hijo?

El director de Deloitte Legal tomó la palabra. “Para empezar, tributa, y esa es la pena. Lo que tenía que hacer es no tributar. Es un impuesto por el que pagas dos veces. No es doloroso, no, es lo siguiente. Ya pagaste ese patrimonio, ¿por qué los hijos lo deben volver a pagar cuando lo heredan? Es verdad que en este campo estamos en la zona media de los que más pagan en España, pero deberíamos estar en el número 1. El 90% de las sucesiones son de padres a hijos o parejas. Este es un ejemplo fácil, de pura cosmética, que se puede adoptar para tener una mejor imagen de cara al inversor externo. No vas a quedar ni pobre ni rico, pero la percepción externa cambia”, terminó Ancín.