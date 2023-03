Gasto público: incentivar a funcionarios que den buen rendimiento y reducir deuda

¿Se puede evaluar el rendimiento de los funcionarios? ¿Es viable introducir un sistema de incentivos en la administración? ¿Cómo lograr que el superávit en la bonanza no se convierta en déficit estructural cuando los vientos vengan menos favorables? A estas cuestiones trataron de responder este jueves los expertos en el A estas cuestiones trataron de responder este jueves los expertos en el foro DN en Vivo

“Es viable introducir incentivos, para funcionarios y para cualquier trabajador. Hay que tener un buen diagnóstico de como estamos y armonizar lo privado y lo público, sin demonizar. Plantear el trabajo por objetivos e incentivos es perfectamente razonable. Ya lo hacemos en la empresa privada, ¿por qué suena tan mal en lo público? No hablamos de despedir al que no cumpla, de bajarle el sueldo, sino recompensar al que lo haga muy bien. Y hay que pensar en las próximas legislaturas: un mayor gasto no asegura mejor servicio. Reduzcamos deuda todo lo que podamos ahora que los vientos vienen de cola, porque vendrán peores”, sugirió Ana Yerro.

Idoia Zabaleta contó experiencias previas vividas. “En la administración pública tratamos de medir la productividad. Hace unos años se intentó en la Como trabajadora de la administración pública,contó experiencias previas vividas. “En la administración pública tratamos de medir la productividad. Hace unos años se intentó en la UPNA un sistema de bonus a través de encuestas del alumno al profesorado. Pero era al contrario, restando si el alumno puntuaba mal. Un sistema de bonus en positivo, dando más al que consiga ciertos objetivos, sería bueno”.

En esta misma línea, la profesora de la UPNA coincidió en un estudio de eficiencia del sector público, pero por partes: “Hace un tiempo ya medimos la eficiencia de la Hacienda Pública, y es de las más eficientes de Europa”.

“Es evidente que hay que hacer algo en materia de gasto. La administración aún no ha hecho en serio el ejercicio de ver en qué gasta y cómo mejorarlo”, le añadió José Miguel Ancín, director de Deloitte Legal.