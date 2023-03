a la dirección del Gobierno de Navarra, del que Geroa Bai forma parte, "le ha faltado ritmo y firmeza" y se ha comprometido a recuperar ese "impulso" con el mismo gobierno pero con su coalición al frente a partir del 28 de mayo. La candidata a presidenta del Gobierno y portavoz parlamentaria de Geroa Bai, Uxue Barkos , ha criticado este vienes que, del que Geroa Bai forma parte,y se ha comprometido a recuperar ese "impulso" con el mismo gobierno pero con su coalición al frente a partir del 28 de mayo.

Barkos ha hecho balance de lo que ha sido la legislatura ante los medios de comunicación, donde ha sido crítica con sus socios del PSN y ha analizado cuál será el panorama político a partir de las elecciones forales y municipales del mes de mayo.

"CORREGIRÍAMOS ALGUNAS CUESTIONES DEL ACUERDO"

a la hora de firmar el mismo acuerdo corregirían "algunas cuestiones". La candidata de Geroa Bai ha explicado que desde el primer momento de la legislatura la apuesta de su coalición por el gobierno progresista fue clara, pero que, después de cuatro años,

Barkos ha explicado que la pandemia y los efectos de la guerra de Ucrania han condicionado la legislatura, pero que esto "no puede ser el parapeto para la falta de ritmo en estos cuatro años de este Gobierno. Ha fallado la firmeza en la defensa del autogobierno y del interés general de la ciudadanía, no vale solo con hablar, hay que defenderlo, incluso cuando no coinciden el interés de otras instituciones".

"La decisión de Chivite de no apoyar la creación de la agencia de transición energética es un ejemplo emblemático. Utilicemos el autogobierno para gestionar desde nuestras instituciones. Otro ejemplo es la falta de ambición en el ámbito sociosanitario, sin ley de Salud y sin la revisión de la Atención Primaria, esto es tiempo perdido, cuando en 2019 encontraron encima de la mesa una propuesta de ley de salud y remodelación de la atención primaria", ha lamentado.

En cuanto al capítulo de la transferencia de competencias, Barkos ha mostrado su "satisfacción" por el logro de tres de ellas, pero ha criticado que no se haya avanzado en la solicitud de otras.

La portavoz parlamentaria ha destacado las acciones del Gobierno que dependen de departamentos que dirigen consejeros de su coalición, como la ley de Vivienda, la de Cambio Climático o los avances en economía circular.

"LAS DECISIONES INCÓMODAS SE TOMAN EN FERRAZ"

Barkos ha analizado el panorama político que puede quedar tras las elecciones de mayo. Cuando el PSN afirma que no gobernará con la derecha, Barkos no dice que no vaya a ser así, pero "viendo lo que ha pasado en los últimos 40 años, se confirma que esas decisiones se toman en Ferraz, no en Navarra, si son decisiones incomodas para el PSOE, la decisión final es en Madrid".

Sobre la encuesta publicada por el PSN, en la que Geroa Bai perdería dos parlamentarios , Barkos ha afirmado que "no hay otra que le den estos resultados a Geroa Bai" y que se trata del "empeño del PSN en publicar encuestas y en otorgar esa situación a Geroa Bai" lo que ha definido como "una suerte de tezanismo a la navarra".

"Las encuestas son herramientas de tendencia y la tendencia no dice eso de Geroa Bai, es más la tendencia del deseo socialista, lo que muestra mucho nerviosismo, debilidad y equivocación", ha añadido.

El hecho de haber compartido gobierno con los socialistas no considera que vaya a "desdibujar" a Geroa Bai. "Todas las acciones pasan factura y se examinan, algunos pudieran pensar o desear que Geroa Bai quedara desdibujado, las encuestas dicen lo contrario. Geroa Bai no ha perdido y el examen final será el 28 de mayo, pero mantiene un espacio que rompe moldes de la política navarra más estancas".

Barkos considera que un gobierno entre UPN y PSN sería "volver a la pesadilla de personas que se decían progresistas y lo olvidaban al día siguiente de las elecciones". "Cuando el PSN dice que se volverán a votar a sí mismos en los ayuntamientos, ¿en los presupuestos también? Tienen mucho que demostrar todavía en la Comarca de Pamplona".