El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participará en el Día de la Rosa el 29 de abril en Baluarte

29 de abril, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Día de la Rosa que el partido navarro celebrará en el Auditorio Baluarte de encuesta realizada por Simple Lógica para el PSN en la que UPN sería primera fuerza en las próximas elecciones autonómicas de mayo sacando entre 13 y 14 parlamentarios, seguido por el PSN que subiría su representación y podría alcanzar entre 12 y 13 escaños. EH Bildu superaría a Geroa Bai y se colocaría como tercera fuerza con 8 parlamentarios. El secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha anunciado este viernes que, el próximo, el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez , participará en elde Pamplona . Este anuncio lo ha realizado Alzórriz en el transcurso de la rueda de prensa en la que ha ofrecido los detalles de unarealizada por Simple Lógica para el PSN en la queautonómicas de mayo sacando entre 13 y 14 parlamentarios,que subiría su representación y podría alcanzar entre 12 y 13 escaños.con 8 parlamentarios.

El PPN -que se presenta en solitario al no reeditarse la coalición Navarra Suma- alcanzaría entre 4 y 5 parlamentarios, mientras que Contigo Navarra -compuesta por Podemos, IU, Batzarre, Alianza Verde, Equo e independientes- conseguiría tres escaños. Vox entraría en el Parlamento foral con 1-2 parlamentarios.

Así las cosas, UPN y PPN podrían alcanzar conjuntamente 19 parlamentarios, uno menos que la coalición NA+ en esta legislatura. Mientras que su tercer socio, Ciudadanos, no conseguiría representación. El PSN subiría respecto a los 11 escaños actuales, EH Bildu sumaría uno a sus 7 parlamentarios, mientras que Geroa Bai perdería dos frente a los 9 que ha tenido estos cuatro años. Contigo Navarra repetiría los resultados al sumar los dos escaños de Podemos y uno de Izquierda-Ezkerra durante esta legislatura.

El sondeo, realizado por Simple Lógica entre el 13 y el 17 de marzo mediante 813 encuestas telefónicas, sitúa al PSN como la fuerza con mayor intención de voto más simpatía y coloca a María Chivite como la líder más conocida (96,8%) y comparte posición como la representante mejor valorada junto con la portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, con una puntuación de 5.

El secretario de Organización del PSN ha destacado que "los datos apuntan a que nuestro liderazgo al frente del Gobierno de Navarra será más amplio, con más apoyo social y más parlamentarios". Y ha remarcado que "después de muchos años estamos en disposición de ser la primera fuerza".

Alzórriz ha apostado por que el PSN siga liderando el Gobierno de Navarra "con mayor apoyo social y más escaños" y con "los mismo socios" -Geroa Bai y Contigo Navarra-. "A partir de ahí, tenemos la posibilidad o no, dependiendo de los números que nos den, de tener que entendernos con otros", ha apuntado.

El socialista ha descartado acuerdos de gobierno con UPN ya que los "gobiernos de la derecha" son ejecutivos "de recortes de derechos laborales". Asimismo, ha mostrado su preocupación por la entrada de Vox que muestra su sondeo porque "es un partido que quiere recortar derechos y libertades de la ciudadanía, desprecia a las mujeres, quiere revertir todo lo conseguido en derechos sociales" y "quiere suprimir nuestro régimen foral y atacar nuestras competencias".

"EN 2019 EL PSN EMPRENDIÓ UN CAMINO DE NO RETORNO"

El secretario de Organización de los socialistas navarros ha hecho balance de la legislatura afirmando que en 2019 "el PSN emprendió un camino de no retorno" y asegurando que "vamos seguir liderando el Gobierno de Navarra con Chivite al frente y muchos más ayuntamientos". "Trabajamos para liderar gobiernos progresistas y de izquierda" y para dejar "a la derecha nuevamente en la oposición, ha remarcado. "Que nadie intente generar falsos fantasmas", ha añadido.

El socialista ha subrayado que han sido cuatro años "intensos" marcados por la pandemia y la guerra en Ucrania, a pesar de lo cual "han marcado un punto de inflexión" para el PSN que se ha "reforzado en lo interno y hemos fortalecido nuestros valores". "Hemos demostrado que cumplimos con hechos y nunca hemos renunciado a nuestros principios y valores", ha defendido. Ha puesto en valor el "acuerdo entre diferentes para poner solución" a los problemas de la ciudadanía, lo que ha llevado a aprobar 131 leyes y cuatro presupuestos en un Parlamento "en minoría".

También ha valorado las transferencias en materia de sanidad penitenciaria, Ingreso Mínimo Vital y Tráfico, así como la actualización del quinquenio y del Convenio Económico. Todo ello "en coordinación y no confrontación con el Gobierno de España".

Asimismo, ha destacado que "hemos sido firmes en lo identitario y progresistas en lo social", destacando la recuperación de la Ley de Símbolos y el hecho de no recurrir el decreto del euskera. "La lengua de todos los navarros no se puede imponer, se tiene que promocionar desde la voluntariedad y atendiendo a la realidad social" y no ser un "elemento de confrontación", ha recalcado.

En materia de empleo, ha citado la recuperación del Consejo de Diálogo Social y la aprobación de un Plan de Empleo "con sindicatos y patronal". Ha resaltado, además, que Navarra ha alcanzado "por primera vez" los 300.000 afiliados a la Seguridad Social.

En educación, ha destacado la supresión de la segregación por sexos "avalada por el Tribunal Constitucional" y ha criticado que NA+ y Geroa Bai "se unieron para acordad una norma para pagar a los profesores de religión incluso sin tener horas lectivas". Además, ha resaltado que la apuesta por la FP "ha sido un éxito", el descenso del abandono escolar al pasar del 14% en 2019 al 5% en 2023 y la incorporación de más de 1.400 docentes.

Respecto a las infraestructuras, ha valorado el "desbloqueo" de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra y la licitación del proyecto de la segunda fase al finalizar el año. Del TAV, ha señalado que el Gobierno de España ha ejecutado 160 millones de euros en esta obra desde la entrada de Chivite.

Entre otros logros, ha citado el aumento en la financiación de los ayuntamientos, los "avances" en el acceso a la vivienda protegida, el acuerdo con la "mayoría sindical" para "mejorar las condiciones" del personas sanitario y de la administración o las políticas en materia de memoria histórica y reciente.

Entre los retos de futuro, el PSN se marca la mejora de la sanidad pública y el "fortalecimiento" de la Atención Primaria, "el talón de Aquiles de esta legislatura". La pandemia y la "mala planificación de legislaturas anteriores", ha afirmado Alzórriz, "ha revelado un modelo sanitario que tiene que adecuarse y adaptarse a una nueva realidad y necesidades".

A ello ha sumado la apuesta por "fortalecer el tejido productivo", los servicios públicos, la vivienda, el medio ambiente, la digitalización o la "modernización" de la administración".