Trabajadores de la Seguridad Social de Navarra solicitan de forma "urgente" más personal

Las colas y el enfado de los ciudadanos es lo que toca de cerca a la mayoría. De lo que se habla. Pero dentro, en las oficinas de atención, están los trabajadores públicos que atienden a diario consultas presenciales y tratan de responder otros trámites por teléfono. “Es un trabajo que requiere inmediatez al atender al ciudadano tanto de forma presencial como a través del teléfono”, dicen los trabajadores del CAISS Pamplona, que son quince. Trece funcionarios y dos interinos. Pero en estos tiempos, la inmediatez reina por su ausencia. “La falta de personal y las cargas de trabajo que asumimos implica que no podamos resolver con eficacia y agilidad los problemas que nos plantean los ciudadanos”, reconocen.

Según datos facilitados por las Secretarías Provinciales del Instituto Navarra de Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General al Centro Sindical Independiente y de Funcionarios de Navarra (CSIF), la Comunidad foral cuenta con 101 trabajadores repartidos en diferentes oficinas. Dato muy diferente al aportado por el Ministerio de Seguridad Social en su portal de transparencia, que dice haber 166 trabajadores. 65 puestos de trabajo de diferencia. Atendiendo a la comparativa de los datos se puede comprender la “falta de personal” que achacan los trabajadores. “Esto es lo que ocasiona retraso en los trámites y la resolución de prestaciones solicitadas”, inciden. Según ellos, en estos momentos tienen “la mitad del personal que les corresponde”. Desde el CAISS de la capital navarra quieren hacer ver que además de atender presencialmente a los vecinos de Pamplona y Comarca tienen que gestionar trámites de ciudadanos de otros pueblos que “no encuentran atención por falta de personal”. Se refieren a Estella, Tafalla y Tudela. “La de Santesteban está cerrada en la actualidad”, informan.

La disminución de personal se debe a la jubilación de trabajadores sin su correspondiente repuesto. “La edad de la plantilla aumenta y no existe relevo generacional”, advierten dos trabajadoras públicas. Para “tapar” estas bajas, el Ministerio contrata a trabajadores interinos. “Es un trabajo que se tarda en enseñar y en aprender aunque la voluntad por ambas partes sea buena”, indican desde CSIF Navarra. “Queremos enseñar a alguien que sabemos que se va a quedar. Si no cada año estaremos enseñando a gente nueva y con eso no se soluciona el problema”, añaden. Desde dentro son conscientes de que muchos ciudadanos no pueden obtener cita previa. “Debido a la edad o a la falta de información, muchos no controlan el mundo digital y no pueden conseguir cita previa”, lamentan señalando que “tienen que gestionar el descontento creciente del público”. “Es difícil contactar con nosotros por teléfono porque se generan muchas llamadas diariamente”, argumentan estos funcionarios que a su vez atienden solicitudes telemáticas y citas presenciales.

Este colapso que viene de tiempo atrás parece haberse agravado, en parte, por la entrada de la tecnología en la jugada. En según qué gestiones y qué usuarios es una herramienta eficiente, pero a día de hoy muchos ciudadanos siguen necesitando el trato presencial. “Nos llegan muchas solicitudes incompletas o duplicadas, esto supone para los trabajadores una mayor dedicación en el control de solicitudes, emplear más tiempo en la localización y unificación de la documentación...”, enumeran desde la oficina de Pamplona, que se encargan de tramitar desde solicitudes de precálculos de jubilación hasta escritos de compatibilidad de trabajo y pensión, entre otros muchos. A nivel nacional, la gestión más solicitada es el Ingreso Mínimo Vital, que supone el 60% de las solicitudes totales, según el delegado de CSIF España. En Navarra, los trámites de pensiones y de incapacidades temporales tienen mucho peso.

“Los ciudadanos acuden a la puerta de la oficina sin cita y son atendidos en una mesa rápida de información que no absorbe la demanda de necesidad del ciudadano”, reconocen advirtiendo de que “aunque normalice la situación, no podrían absorber toda la demanda presencial”. Esto lo justifican explicando que “el incremento de las solicitudes telemáticas implica la dedicación de más funcionarios a su gestión y la reducción de los dedicados a la atención presencial”. La burocracia siempre ha llevado fama de ser complicada, pero en estos tiempos se puede catalogar de acto heroico el hecho de llevar a cabo un trámite. El diseño de un servicio telemático eficiente y la vuelta de la atención presencial sin falta de citas previas pueden ser dos vías que ayuden a desatascar un colapso que cada vez pinta peor.