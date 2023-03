Hasta seis meses de espera en Navarra para conseguir cita previa en la Seguridad Social

Un vecino de Pamplona que tiene que acudir al Centro de Atención e Información de la Seguridad Social para realizar un trámite no sabe con exactitud dónde está ubicada la oficina. Busca en Google: “seguridad social pamplona”, teclea. “Calle Yanguas y Miranda, 23-25”, responde el dispositivo ofreciéndole un mapa y un teléfono de contacto. Él desconoce todo lo que rodea a este ente público en la actualidad. Pronto, sin falta de llamar al número telefónico facilitado o informarse sobre los siguientes pasos que tiene que dar, ve que algo no funciona bien. “¿Por qué no cogen el teléfono, a pesar de haberlo intentado en numerosas ocasiones y a diferentes horas del día?”, pregunta de forma literal un usuario que inaugura el apartado de reseñas. A este comentario le siguen otros como “vergüenza de sitio”, “para pedir y recaudar están a la mínima pero para atender a la ciudadanía no tienen tiempo”, “lo que me pasó ayer fue increíble”, “el teléfono es de pega”... Así unas 160 valoraciones que, con su respectiva nota, califican a este servicio con 1,7 estrellas de 5.

La experiencia de los demás es cierto que no le motiva al vecino, pero tiene que hacer el trámite como sea. Después de informarse descubre que debe conseguir una cita previa para ser atendido. Esa cita la tiene que obtener a través de los teléfonos indicados o solicitándola a través de un apartado de la página. Sin ella no podrá realizar el trámite. Llama varias veces, pero el contacto de gestión automática no le da cita. Lo intenta por vía telemática, pero nada. Fruto de la desesperación, tras unos días probando, decide personarse en la oficina de Yanguas y Miranda minutos antes de que esta abra al público. Son las 8.15. Queda un cuarto de hora para que suban las persianas y hay una cola de unas cincuenta personas con cometidos similares. La mayoría de los ciudadanos presentes no tienen cita previa, pero van a probar suerte.

“Tu intentas por Internet todas las horas y no hay citas”, explica Ángel Garisoain González, padre de dos recién nacidos prematuros que lleva una semana probando suerte. “Me veo en la tesitura de tener que estar aquí desde las siete menos diez de la mañana para que me den una cita para realizar unas gestiones que de forma telemática son imposibles”, añade este pamplonés que se ha visto obligado a personarse sin cita previa. Él, que ocupa uno de los primeros puestos de la fila, también acudió el día anterior. “Vine ayer para preguntar si realmente podía presentarme antes de las siete de la mañana para hacer cola y, de esta forma, conseguir cita”, comenta justificando su vuelta por segundo día consecutivo a la cola de Yanguas y Miranda.

EDUARDO BUXENS

Después de un cuarto de hora se abren las oficinas y comienzan a entrar algunos vecinos que sí habían conseguido cita previa por una vía u otra. “A ver, ¿qué trámite quiere realizar?”, dice el empleado de seguridad encargado de poner orden. Él atiende a los ciudadanos preguntándoles si tienen o no la citación necesaria para acceder. A los que no tienen, en función del trámite que tienen que realizar, les deja pasar a una mesa de atención rápida para consultas. Aquí, lo más probable es que no les resuelvan la gestión si esta requiere mucho tiempo.

En la última parte de la fila espera y comenta su situación la vecina de Pamplona Marian Ecay Bazán. “Llevo desde el año pasado esperando para hacer un trámite”, lamenta. “De una oficina me mandan a otra, de ahí a otra... y no me han atendido en ninguna. Ya llevo tres”, añade sobre un trámite que involucra a varias entidades. “Hay mucha gente y no pueden”, comenta otra señora que espera junto a Marian Ecay. “Yo no tengo Internet y por teléfono no dan cita”, explica sobre la vía que ha utilizado sin éxito para obtener fecha. Esta medida fue puesta en marcha por el Gobierno de España tras lo peor de la crisis sanitaria y aún se mantiene. No se puede hacer trámites sin cita. Según ella, al llegar “no te dejan ni entrar y te atienden ahí en la puerta”. Hoy, tampoco ha tenido suerte. “¿Ves? Esto me han dado”, critica con la hoja de quejas y reclamaciones que se dispone a rellenar.

“Yo quiero que me den el papel que el Ministerio suele mandar a principios de año informando del IRPF que te quitan, la subida...”, cuenta Manuel Álvarez, vecino veterano de Pamplona. El día anterior también había acudido a la oficina. “No sé si tendré que volver otro día. Ayer estuve aquí, pero me dijeron que ya no había número. Hoy no sé si me tocará o no”, dice entre dudas sobre unos tickets con horas que reparte el personal de seguridad para algunos trámites sin cita. “Ese reparto es un trabajo encomendado por la dirección provincial del INSS”, según fuentes consultadas. “Que no, que no, yo por Internet no sé”, confiesa Álvarez dejando claro que el proceso telemático no lo ha probado al desconocer su funcionamiento. Después de un rato, Álvarez recibe ese ticket. “12:00”, marca el papel entregado a las 08.45 en la puerta de entrada. Por lo menos podrá solicitar el papel que quiere en unas horas.

Otro caso es el de Mónica, ecuatoriana que ha ocupado desde las 6.30 el primer puesto de la cola. “Necesito cambiar el beneficiario de mi hija porque su padre está en el paro y no puede sacar la tarjeta sanitaria europea”, describe explicando que su hija “suele salir mucho de España”, explica. “He intentado coger cita y no he conseguido ni por teléfono, ni por los medios telemáticos que ponen ni nada”, reconoce. Del mismo modo que Garisoain, ella ha acabado personándose en la oficina sin cita previa. “He venido dos días a preguntar y me dijeron que hay que venir a las siete de la mañana o antes para conseguir entrar”, añade disgustada al conocer que después de esperar y conseguir acceder para realizar un trámite en la “mesa rápida” le han dicho que necesita otra firma. “Nos dicen que llamemos de siete a siete y media de la mañana para conseguir cita previa, pero es imposible, no hay atención”, manifiesta en un corrillo que se ha formado de ciudadanos afectados por estas esperas.

Ese fallo a la hora de aportar documentación que le ha impedido a Mónica completar el trámite es sólo uno más de los problemas que siguen agravando la situación de colapso. Así lo explican los propios trabajadores del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) de Pamplona que reconocen “no poder realizar su trabajo correctamente” y “estar ofreciendo un mal servicio a la ciudadanía” debido a la “falta de personal y las cargas de trabajo que están asumiendo”.

VÍAS DISPONIBLES PARA CONSEGUIR CITA PREVIA



Por teléfono. Los números que facilitan son 901 10 65 70 y 91 541 25 30. Es un teléfono de gestión automática de cita previa para trámites. Ante el colapso y las dificultades detectadas para obtener respuesta, se recomienda llamar entre las siete y siete y media de la mañana o a partir de las doce de la noche. Está activo todos los días de la semana y hay que seguir los pasos que pide el sistema.

En la web. Hay opción de realizar el trámite sin certificado digital o con él. En el primer caso, tendrá que introducir nombre, DNI, teléfono, mail y provincia. También elegirá el trámite que desea realizar. Si sale que no hay disponibilidad habrá que volver a intentarlo más tarde. Con certificado digital no deberá introducir datos. No se asegura conseguir cita.