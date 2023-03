San Fermín. Ella, que se define como “bastante trabajadora y un poco pizpireta”, pensó que mezclar su apellido con esta faceta de su personalidad podía dar resultado como “nombre artístico”. Y así fue, Raquel Fiz Zaro pasó a ser conocida en Internet como Fizpireta. Esta pamplonesa cuenta con 55.000 seguidores en Instagram y más de 87.000 en Tik Tok. Además, llega a miles de oyentes con su pódcast semanal 'Reyes del Palique', que se ha colocado en varias ocasiones entre los más escuchados en varios países en Spotify. En él aparece junto a su amigo y compañero de piso, el también influencer alcireño Albert Cornelles —conocido en redes como Uy Albert—, realizando entrevistas o simplemente manteniendo una conversación entre amigos. En su día a día está detrás y delante de la cámara. Tiene una doble vida, a lo Hannah Montana, como directora de cuentas en la agencia de marketing Keeper y como influencer. Su apodo en redes sociales se le ocurrió un día viendo los fuegos artificiales de. Ella, que se define como “bastante trabajadora y un poco”, pensó que mezclar su apellido con esta faceta de su personalidad podía dar resultado como “nombre artístico”. Y así fue, Raquel Fiz Zaro pasó a ser conocida en Internet como. Esta pamplonesa cuenta coneny más deen. Además, llega acon su pódcast semanal, que se ha colocado en varias ocasiones entre los más escuchados en varios países en. En él aparece junto a su amigo y compañero de piso, el también—conocido en redes como—, realizando entrevistas o simplemente manteniendo una conversación entre amigos. En su día a día está detrás y delante de la cámara. Tiene una doble vida, a lo Hannah Montana, comoen la agencia de marketingy como influencer.

Comenzó hace 10 años con Fotolog, luego un blog... ¿Cómo ha llegado hasta donde está hoy?

YouTube porque todo iba avanzando, y estaba más presente el vídeo que el escribir o las fotos. Luego me centré en Instagram, y ya me he ido adaptando a todo lo que ha salido. En Tik Tok también hago algo, pero sobre todo en pódcast. Siempre he estado muy en Internet. Desde los foros, hasta Fotolog, el blog... Luego pasé aporque todo iba avanzando, y estaba más presente el vídeo que el escribir o las fotos. Luego me centré en Instagram, y ya me he ido adaptando a todo lo que ha salido. En Tik Tok también hago algo, pero sobre todo en pódcast.

¿Cómo es su día a día en redes, dedica mucho tiempo?

Es algo que me sale solo, con mucha naturalidad. Lo llevo haciendo ya muchos años y no me supone un esfuerzo, que sí que lo es, pero es algo que me sale fácil y lo suelo gestionar muy bien. Por ejemplo, a la hora de comer en la oficina si tengo que grabar cualquier cosa, una campaña o algo, la aprovecho. Si tengo que grabar contenido para validar para una marca y son las 8 de la mañana, lo hago. En cuanto hay luz... Además el fin de semana lo empleo a tope para eso. Mis domingos no son de quedar con nadie, tengo que sacrificar cosas como el tiempo de ocio. Es 100% para grabar el pódcast.

Aunque le guste mucho estar presente en este mundo de redes, ¿ha llegado en algún momento a saturarse?

Es mucho tute, pero de verdad que no. Mucha gente me dice: Flipo que no te satures. Pero es que yo creo que estoy tan acostumbrada a hacerlo desde hace 10 años, que me sale solo.

¿Qué es lo mejor y lo peor que le han dado las redes?

Lo mejor son las marcas con las que he podido trabajar. Algunas como el queso Ahuyentalobos o Eroski , que han estado siempre en mi casa. También la gente. He conocido a mi círculo gracias a Internet prácticamente. Mis compañeros de piso, mi círculo del trabajo... En el pódcast también tenemos una comunidad de gente muy maja, personas que se sienten acompañadas gracias a ello y es una parte muy guay. Cualquier problema que tengas, lo pones y cualquiera te sabe ayudar. Y lo malo... No es una comunidad de haters, pero en Twitter sí que nos dicen cosas. Sobre todo a mí por mi risa escandalosa. Me dan a veces una caña... No me afecta, de hecho hice un vídeo que me gusta bastante recopilando algunas de mis risas. Yo diría que es la peor parte. Cualquiera puede opinar, y sobre todo en Twitter de manera anónima.

¿Por qué decidieron lanzarse al mundo pódcast?

Estuve cuatro años trabajando en radio y siempre me ha gustado hablar con el micrófono, pero ya me enfoqué más en el tema del marketing y las redes. Le propuse a Albert unas navidades hacer un pódcast, y él se apunta a todo... (Ríe). Había entonces muy pocos en España. Ya es la cuarta temporada, lo iniciamos hace más de tres años. Me doy cuenta de que ahora hay mucha más gente que nos escucha que antes, pero ha sido algo paulatino. Nos lo hemos trabajado semana a semana. Tres temporadas haciéndolo gratis, sin patrocinios detrás, y ha sido poco a poco.

CEDIDA

¿Quiénes son sus referentes, a quién le gustaría entrevistar para el pódcast?

Ahora me gusta mucho IlloJuan y también me mola Laura Escanes, cómo lleva sus redes y todo. Siempre destaco a mi compañero de piso, Albert, porque con todos sus proyectos ha tenido una constancia... Me fijaba en él y decía, joe, qué bien hace todo. Ahora me doy cuenta de que yo también tengo esa constancia. Me encantaría entrevistar a Rosalía.

¿Qué le gustaría hacer llegar a sus seguidores, por qué cree que le siguen?

Sobre todo por entretenimiento y por desconectar. Se sienten acompañados, una cercanía... Yo valoro mucho el tiempo, y que elijan escucharte a ti entre todo su tiempo limitado me parece como un súper logro.