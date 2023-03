Cinco preguntas clave para el empleo navarro

Diario de Navarra han enviado en la semana de balance de la legislatura en Empleo que el periódico ha realizado estos días. Se trata de Susana Otazu, responsable del área de Formación y Desarrollo de la Celia Poza, responsable de Formación de la Javier Iradiel, responsable de Formación y Proyectos de la Responsables del área de formación de tres de las organizaciones que trabajan en Navarra por la mejora de la empleabilidad buscando fórmulas de éxito para acercar educación y empresa que permitan corregir las distorsiones del mercado de trabajo han respondido a una selección de las preguntas que los lectores dehan enviado en la semana de balance de la legislatura en Empleo que el periódico ha realizado estos días. Se trata de, responsable del área de Formación y Desarrollo de la Asociación de Industria de Navarra , responsable de Formación de la Cámara Navarra de Comercio , responsable de Formación y Proyectos de la Confederación Empresarial Navarra y esta es su visión sobre algunos de los temas que más inquietud generan.

¿Por qué no se apuesta por los mayores de 45?

“Yo también me lo pregunto. Se está desperdiciando talento, compromiso, competencia… Europa envejece y España también y vamos a tener que contar cada vez más con los mayores de 45 años. Tendremos que trabajar más y no vamos a poder prescindir ni del talento ni del compromiso, ni de la competencia de este colectivo. Las empresas que coordinen las nuevas incorporaciones con el talento senior van a tener mucha ventaja. Una persona de 45-55 sin trabajar es un desperdicio”, razona Celia Poza. Para el responsable de CEN, la tendencia está empezando a cambiar y cita como ejemplo la apuesta que están realizando empresas como Repsol, Heineken y Movistar. “La tasa de natalidad es de 1,2 hijos por mujer y la de reposición está en 2,1. Se incorporan menos trabajadores de los que salen del mercado. Debemos fidelizar al talento senior porque si no no tendremos recambio. Se abre una posibilidad muy potente. Las empresas no han tenido en cuenta a este talento senior pero hoy lo van a tener que tener muy en cuenta. El talento senior no es el problema sino la solución y hay que buscar la compatibilidad y complementariedad con los perfiles jóvenes”.

¿Debe la empresa frenar las prejubilaciones?

“Es incongruente que mientras se retrasa la edad teórica de jubilación muchas empresas acepten prejubilaciones pactadas a edades cada vez más tempranas. ¿Por qué prescindir de todo ese conocimiento? Es algo que va a ir cambiando y pasa por políticas de recursos humanos que contemplen la gestión de la edad. Hay que superar el todo o nada. El te jubilas o te quedas. Muchas personas seguirían trabajando con jornadas parciales que no supongan una dedicación completa. Hoy en día los procesos de prejubilación se dan de una forma tan rápida que no permiten la transmisión de conocimiento y se pierden muchas oportunidades. Se hace de manera indiscriminada. A todos los que alcanzan una edad y eso tiene que cambiar”, razona Susana Otazu. Celia Poza, apuesta por “superar tópicos como que los mayores tienen más enfermedades o faltan más el trabajo” y Javier Iradiel recuerda que España es el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida y hay que aprovecharlo.

¿Exigir experiencia no provoca fuga de talento?

Javier Iradiel el problema de la falta de experiencia y de la consiguiente fuga de talentos se rompería con los grados duales universitarios. “El País Vasco tiene ya 20 grados duales y Navarra está siguiendo sigue sus pasos”. “Las empresas quieren que venga gente con experiencia a la que le cueste poco capacitar. Pero los jóvenes van encontrando su hueco y haciendo su experiencia. Se habla de que la carrera se hace en varias empresas pero lo más común es hacerla en una única organización. Los jóvenes que vienen capacitados están encontrando oportunidades y eso va a seguir siendo así”, razona la responsable de formación de AIN . Parael problema de la falta de experiencia y de la consiguiente fuga de talentos se rompería con los grados duales universitarios. “El País Vasco tiene ya 20 grados duales y Navarra está siguiendo sigue sus pasos”.

¿Qué papel debe jugar la formación continua?

“Todo el papel. No es algo voluntario sino una obligación para poder adaptarse a las nuevas necesidades. La formación programada por las empresas no acaba de funcionar. Hay que darle una vuelta porque está pensada para las empresas grandes. Las pequeñas no generan suficiente crédito para canjearlo por formaciones”, explica Javier Iradiel. Desde Cámara Navarra, Celia Poza apunta que sólo el 20% de las empresas aprovecha esos fondos y que en torno a 7 millones de euros se quedan cada año sin utilizar. “A muchas les resulta difícil. Tienen que contratar la formación, pagarla y luego se la bonifican. Plantearía hacerlo al revés y que primero pagaran el curso”.

¿Qué impacto va a tener la inteligencia artificial en el empleo?

“La inteligencia artificial va a tener un fuerte impacto en el empleo porque la mayor parte de las empresas se van a convertir en empresas de datos. Desaparecerán muchos puestos de trabajo pero surgirán otros nuevos relacionados con datos y nuevos requerimientos”, augura Susana Otazu. “La inteligencia artificial ya está afectando a los procesos productivos y tiene un efecto sobre los perfiles profesionales. Toda esa información que revierte en la toma de decisiones se va a estandarizar”, concluye Iradiel.