El mercado laboral en Navarra remonta en un entorno desafiante

DESAJUSTE ELEVADO. PARO Y FALTA DE TRABAJADORES

El sector que sufre mayores contratiempos con las vacantes es. Se trata en gran medida de personal de hostelería, camareros y cocineros principalmente, pero también decomo camioneros, administrativos, informáticos, analistas, comerciales, médicos o enfermeras. A mucha mayor distancia,algunos tipos de empleados. Son concretamente 271 vacantes, según el INE, entre las que destacarían carretilleros, fresadores, ingenieros, maquinistas, impresores, mecánicos o soldadores, por mencionar algunos. Por último, lano logra incorporar a 221 profesionales de diferentes gremios, entre los que destacan albañiles, fontaneros, encofradores o electricistas. No parece un número importante, pero proporcionalmente es el sector más afectado con un incremento de las vacantes del 820,8% desde 2019. En cuanto al, no hay cifras ni estimaciones de necesidades de personal sin ocupar, pero las organizaciones agrarias como UAGN vienen denunciando que algunos cultivos se han tenido que abandonar por falta de mano de obra en el campo.

Todo esto sucede mientras 32.364 personas se encuentran en búsqueda activa de empleo en Navarra, según los registros oficiales. Algunas voces apuntan a una falta de estímulos que animen a los parados a aceptar puestos con cierta penosidad y bajo salario, algo que se achaca a la renta garantizada, o el desinterés para formarse en profesiones que se caracterizan por un escaso control horario de las jornadas o la necesidad de trabajar fines de semana y festivos. Los sindicatos, por contra, niegan la mayor y recuerdan que los problemas para cubrir vacantes son crecientes conforme menor es la tasa de paro, que en Navarra es de las más bajas de toda España.

Otra causa de esta falta de sintonía entre oferta y demanda, al menos en los empleos con cierta especialización, es la gran proporción de parados con bajos niveles de estudios. Según los datos del Observatorio de la Realidad Social, el 60% de los desempleados ha completado únicamente un nivel educativo elemental o equivalente a la primera etapa de Secundaria, lo que impide contar con banquillo. Tanto es así que cada vez es más habitual que las empresas navarras se roben unas a otras a los técnicos más demandados, algo que afecta con mayor virulencia a las pymes.

FORMACIÓN. ACERCAR EDUCACIÓN Y EMPRESA

Una de las claves para corregir las distorsiones del mercado de trabajo en Navarra es, por tanto, pasaría por recualificar a todos los parados que sea posible y reorientar al mayor número posible de estudiantes hacia las especialidades más demandadas por el mercado laboral. Asimismo, habría que potenciar la conexión directa entre el sistema educativo y las propias empresas, de forma que los egresados respondan mejor a las necesidades reales, para configurar los currículos educativos y compatibilizar las clases con las prácticas. No obstante, esta podría ser una apuesta no exenta de riesgos si se produjeran cambios de paradigma por la evolución tecnológica que dejaran desactualizados de forma repentina y sin margen de maniobra los conocimientos adquiridos.

Lay lastambién afectan de lleno al conjunto de la población ocupada, que ya no puede agotar su vida laboral sin adquirir nuevas competencias. Esto va a suponer una auténtica revolución tanto para los propios trabajadores, para los que habrá que pensar en fórmulas que permitan compatibilizar el continuo reciclaje profesional con sus jornadas, como las empresas, que deberán convertirse en agentes activos en este proceso para reinstruir a su personal. Significará una profunda transformación de la cultura interna de muchas compañías, ya que no bastará con recibir nuevos conocimientos sino que también, tal como apuntan los expertos, será preciso ponerlos regularmente en práctica para integrarlos en la rutina diaria y no caigan en saco roto. El propio presidente de la Confederación Empresarial de Navarra , reconocía recientemente que “no hay una cultura instalada” en el sector privado para asumir esta nueva realidad. Todo ello sin olvidar los recursos que será preciso invertir y que probablemente sea necesario combinar fuentes privadas y públicas.