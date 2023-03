"Nos obligaron a pasar la noche en Madrid después de perder el último tren a Pamplona"

Una avería en la catenaria obligó a detener en la vía durante hora y media el AVE entre Málaga y Madrid, impidiendo a 17 viajeros de este tren enlazar con el último Alvia que a diario parte de la capital con destino a Pamplona. Para su sorpresa, expresaban algunos de los afectados, en lugar de ofrecerles un servicio de viaje en autobús, desde Renfe se les costeó la noche en un hotel y no fue hasta la mañana siguiente, este jueves, cuando pudieron coger un tren que les trajo de vuelta a Navarra. Un pamplonés de 63 años que regresaba desde Andalucía no ocultaba su disgusto con la situación. “No nos han dado ningún tipo de explicación. No sé, lo lógico, y más barato, sería que nos hubieran puesto un autobús o microbús. Nos dejaron tirados en Atocha pasadas las 21 horas. Si nos hubieran puesto un autobús entonces, para la 1.30 de la madrugada estábamos en Pamplona”. De esa manera, continúa, no hubiéramos perdido todo un día de trabajo. Tras la noche de hotel, Renfe les reubicó en el tren que parte de Madrid a las 10.30 horas de la mañana, con llegada a Pamplona a mediodía. “Nos ha venido a buscar un autobús al hotel a las 9.30 y con el tráfico de primera hora de la mañana en Madrid, casi volvemos a perder el tren”. Entre los afectados se encuentra una mujer que viajaba con dos niños muy pequeños (un bebé de un mes y un niño de 3 años), así como otra persona en silla de ruedas.

Desde Renfe lamentaron lo ocurrido y pidieron disculpas por las molestias a los usuarios. Explicaron que en este tipo de situaciones existe la denominada 'garantía de enlace', por la que la compañía estudia la alternativa que considera menos gravosa. En este caso y ante la opción de llegar a Pamplona por carretera por madrugada, se optó por costear alojamiento, cena y desayuno, así como el viaje de vuelta. También se devolverá el importe del billete del tren que perdieron los afectados.