El Gobierno navarro tendrá que responder en el Parlamento preguntas de los ciudadanos

Parlamento va a posibilitar que el Gobierno deba responder a preguntas de los ciudadanos, que estos puedan presentar resoluciones para su debate en la Cámara o proponer declaraciones institucionales. No lo harán directamente, sino que esas iniciativas ciudadanas deberán asumidas por un parlamentario que, cuando defienda la propuesta, que no podrá modificar, tendrá que hacer constar quién la ha planteado. Es uno de los cambios que recoge el futuro Reglamento del Parlamento, texto que regula todo lo relativo a la Cámara. Elva a posibilitar que el Gobierno deba responder a preguntas de los ciudadanos, que estos puedan presentar resoluciones para su debate en la Cámara o proponer declaraciones institucionales. No lo harán directamente, sino que esasdeberán asumidas por un parlamentario que, cuando defienda la propuesta, que no podrá modificar, tendrá que hacer constar quién la ha planteado. Es uno de los cambios que recoge el futuro Reglamento del Parlamento, texto que regula todo lo relativo a la Cámara.

El pleno de la Cámara ha aprobado el nuevo Reglamento este jueves 16 de marzo con el voto a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos (29 votos) y la abstención de Navarra Suma (20) y el voto en contra de I-E (1), discrepantes con algunos de sus aspectos. El debate también ha puesto en evidencia las diferencias en el seno de Navarra Suma, ya que en todas las propuestas de esta coalición para incrementar la regulación antitransfuguismo los dos parlamentarios del PP han votado en contra.

“Todo al final llega”, empezaba diciendo el presidente del Parlamento, Unai Hualde, al dar paso al debate final y aprobación de la nueva norma interna de la Cámara, tras dos años de debate unidos a los infructuosos debates de la legislatura pasada. Unas modificaciones que han actualizado esa norma en varios aspectos y que entrarán en vigor con el Parlamento que salga de las urnas el 28 de mayo.

Estos son algunos de los cambios:

1. PATRIMONIO

Entre los cambios que recoge, el patrimonio de los parlamentarios será público y se dará a conocer en la web del Parlamento. Es una medida que desde hace 10 años varios grupos manifestaban su intención de poner en marcha pero que no se ha materializado hasta ahora.

Desde diciembre de 2012 ya es público el patrimonio de los miembros del Gobierno navarro y sus altos cargos.

2. TRANSFUGUISMO

El Parlamento regula a partir de ahora que cuando la mayoría de los parlamentarios de un grupo abandonen o sean expulsados del partido con el que concurrieron a las elecciones, serán los parlamentarios que permanezcan en esa formación política los que integrarán el grupo.

Es una modificación que propuso Podemos, con la que se pretende evitar lo que le ocurrió a este grupo en la pasada legislatura, cuando 4 de los 7 parlamentarios que tenía salieron de estas siglas pero permanecieron en el grupo y tomaron las riendas del mismo con su mayoría. Eso generó una situación inédita en la Cámara.

Además, un parlamentario tránsfuga, que salga de su partido pero mantenga su escaño, pasará a ser un parlamentario no adscrito perdiendo los cargos y puestos que tenía en órganos de la Cámara a propuesta de su grupo de origen.

Marta Álvarez, de Navarra Suma, ha señalado que en todo este aspecto la reforma se ha quedado corta y sólo se ha recogido lo que interesaba a Bildu y Podemos. Por eso ha intentado sin éxito que se incorpore al Reglamento la definición de tránsfuga que recoge el pacto antitransfuguismo, algo que ha rechazado la mayoría argumentando que ese pacto no es una ley, puede modificarse y eso generaría disfunciones, como ha señalado Virginia Magdaleno, del PSN.

Marisa de Simón, de I-E, que estaba de acuerdo con más del 90% del texto, ha votado en contra porque considera que los cambios que se han realizado sobre el transfuguismo pueden generar incertidumbre y no se han aceptado las enmiendas para cambiar el texto que ella había presentado.

3. LAS AGRUPACIONES NO TENDRÁN LOS MISMOS DERECHOS QUE UN GRUPO

Una agrupación, que es la que se crea cuando un partido se queda en 2 miembros y por tanto no cuenta con los 3 parlamentarios mínimos para formar grupo, no tendrá los mismos derechos que los grupos en lo referente a las intervenciones. Las agrupaciones se podrían seguir constituyendo e integrarán el grupo mixto (formado por quienes no tienen grupo propio), pero todos los integrantes de este tendrán en total el tiempo de intervención de un grupo y se lo distribuirán en función del número de miembros que tengan.

4. LA MESA QUE DIRIGE EL PARLAMENTO SERÁ PARITARIA

Los grupos parlamentarios han aprobado un sistema para elegir a la Mesa que dirigirá el Parlamento que tiene como fin que de sus 5 miembros al menos 2 sean mujeres.

La Cámara cuando se constituye elige en tres votaciones a esa Mesa. En una se vota a quien presidirá el Parlamento, en otra a los dos vicepresidentes y en una tercera, a las dos personas que ejercerán la secretaría. En estas dos últimas votaciones las propuestas deberán ser de un hombre y una mujer.

Así, el nuevo sistema detalla que una vez proclamada a la presidencia, tras la votación a los vicepresidentes será vicepresidente 1º la persona de la candidatura más votada de sexo diferente a quien haya sido elegido presidente de la Cámara y vicepresidente 2º al más votado de sexo diferente al anterior. Así se hará también en la elección de las dos secretarías.

“No es ni feminismo ni lucha por la igualdad evitar que presenten al parlamento los grupos a quien consideren mejor”, ha señalado Marisa de Simón, de I-E.

5. MAYOR CONTROL

El Parlamento recogerá en su nuevo Reglamento algunas medidas para reforzar el control al Gobierno y para intensificar las obligaciones del Ejecutivo de responder a todas las peticiones de información que formulen los grupos.