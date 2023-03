"Te pasas el día justificando ante todos tu manera de criar": carta de la madre de dos niños con altas capacidades

Soy Tere, madre de dos niños con altas capacidades que actualmente se encuentran cursando sus estudios en 4º y 1º de Primaria. Durante todo este tiempo de aprendizaje me he encontrado con testimonios, frases y hechos de otras madres con los que me siento identificada. Lo he unido todo a mi propia experiencia y me gustaría compartir este relato en un día tan especial para nosotros.

Como madre me enfrento a una maternidad intensa, aquella que en muchas ocasiones va unida a la diferencia. Un tipo de maternidad solitaria que en la mayoría de las ocasiones no solo no se entiende sino que además se juzga. Agotamiento extremo, físico y psíquico, necesidad de contacto y atención permanente. Llega el desborde emocional, dormir poco, muy poco para poder acompañar y sentir que todo lo que conoces no funciona, tan solo tu instinto.

Vives al límite, en los extremos y te pasas el día justificando ante todos tu manera de criar. Tienes un sentimiento constante de que nunca nada de lo que haces es suficiente, hasta que entiendes y te das cuenta de que las necesidades de tus hijos no son las de cualquier otro niño, y entiendes que esa maternidad maravillosamente intensa no tiene nada que ver con lo que habías imaginado ni con lo que conoces. En mi opinión la mayoría de la sociedad tiene un concepto erróneo de las altas capacidades, se castiga de manera injusta la diferencia, sea cual sea, nadie nos tendría que hacer creer que ser diferente es ser inferior. En tu diferencia está la fortaleza de ser maravillosamente distinto pero único como los demás. Ser diferente es genial, es normal.

No es fácil crecer sintiéndose un bicho raro, no es fácil sentir intensamente, no es fácil vivir encerrado en una mente que no para ni descansa, no es fácil crecer sintiéndote excluido y que en la mayoría de círculos no encajas. No es fácil, y menos sin ponerle palabras, sin saber, sin conocer y sin encontrar respuestas a lo largo de tu vida. Hoy con tanta información a nuestro alcance no podemos permitirnos el lujo de estropear toda una generación con niños rotos, adultos que nunca encontrarán ni pondrán nombre a lo que son, debemos hacer algo para que ningún niño más con altas capacidades pase desapercibido sin ser visto y sin darle normalidad a ser distinto. Lo que menos nos preocupa a los padres con niños de altas capacidades es el coeficiente intelectual, nuestra lucha es otra... No queremos hijos más listos, queremos que dentro de sus diferencias puedan seguir sintiéndose iguales. Somos los únicos que podemos evitar muchos años de daño.

Generalmente, y sobre todo los profesores, asocian las altas capacidades con el alto rendimiento o con la excelencia y esto no tiene por qué ser así. Una cosa es que tengas el potencial, pero si no lo sabes dirigir puede terminar en fracaso escolar, como poco. Hay niños con problemas psicológicos y de integración social y otros con fracaso escolar. Son niños que se aburren, que no han sido bien dirigidos, que no han aprendido a esforzarse, que no están motivados y cuando llegan a la ESO empiezan a fracasar. Mucha gente piensa que por ser una persona con altas capacidades ya puedes triunfar en la vida y eso no es cierto.

Cuando los padres comunicamos a los profesores de nuestros hijos que sospechamos que tienen altas capacidades muchas veces te dicen que tienen que ser como los demás. ¿Pero es que no se dan cuenta que jamás serán como los demás? Por la sencilla razón de que es diferente, piensa diferente, siente diferente y en consecuencia actúa diferente. Si yo lo veo tan claro ¿por qué los demás no? Sé que los profes no tienens que saber nada acerca de las altas capacidades porque no se les ha preparado para ello con lo cual, no les culpo, pero tienen que saber que un tanto por ciento del alumnado posee estas cualidades, y, aunque para ese sistema sean invisibles, estos niños existen y están en su aula. Como docente es urgente que esté informado y preparado. Tan solo podremos cambiar esa respuesta educativa a futuro si el cambio es desde cada aula, desde cada cole, desde cada profe. “No puede ser altas capacidades porque suspende”, “ lo que pasa es que lo estimuláis demasiado”, “a mí es que no me lo parece”, “uy, si hay más niños más listos que él”, “pero si no es bueno en todo”, “ no puedes ser porque no atiende en clase, está en su mundo”, “ ummm, es brillante la verdad que es brillante, pero nada más”, “que va, si se aburre en clase”. Son frases que muchos padres están acostumbrados a escuchar. Mientras sigamos escuchándolas sentiremos que los que nos están escuchando entienden que estamos diciendo que el niño es más listo que otros. Por favor, no lo entiendan así, queremos decir que nuestro hijo necesita su ayuda, y que nadie más que el profesorado del colegio puede dársela. Necesitamos que los profesores sepan lo que son las altas capacidades, necesitamos que estén al lado del niño y también que nunca infravaloren el instinto de unos padres que acuden en busca de respuestas y ayuda.

Más allá de lo que ven en el aula, más allá de un test o de un cociente intelectual hay un mundo totalmente desconocido que solo los que están en nuestra piel saben y entienden.

Cuando llegan a vosotros unos padres con sospechas, la realidad es que te están pidiendo ayuda a gritos, porque no, no es ningún chollo. Detrás hay una lucha muy dura, que no es fácil y solo buscamos respuestas y atender sus necesidades completas. Se trata de niños pequeños con una gran sensibilidad hacia los comentarios de otros niños y como no, de sus profesores.

Desde aquí pido que se formen, que se informen, que aprendan a abrir bien los ojos, a poder ver en ellos cuando hay algo más, y por supuesto que les ayuden a brillar.

Hay mucha gente que opina sin saber y nos juzga sin conocer.

Sé que no es fácil de entender, sé que no es fácil ponerse en la piel nuestra cuando no toca la suya, pero pediría por favor que si vuelven a escuchar alguna vez la palabra alta capacidad (que la escucharán cada vez más) dejen aparte el juicio y empiecen a empatizar.

Tere Molina. Madre de dos niños de altas capacidades