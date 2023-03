Javieradas 2023: origen e historia de la peregrinación a Javier

Andando, en patines, corriendo, en bici, a solas, en familia, con amigos, movidos por la fe, por pasar un buen rato, por hacer deporte o por continuar con la tradición…. A cada cual le llevará hasta Javier una motivación y una manera de vivir este camino muy personales, puede que incluso haya quien emprenda el rumbo sin saber por qué se celebra esta peregrinación navarra, de dónde surge y desde cuándo. Y no pasa nada si el caminante desconoce el origen histórico de las Javieradas . Pero son muchos kilómetros. Más de 50. Y este puede ser un buen tema de conversación para sobrellevarlos –“Oye, ¿sabes cómo surgieron las Javieradas?”-, para no echar mano del tiempo si nos hartamos del silencio o no sabemos ya de qué hablar.