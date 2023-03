Javier García dice que el PP quiere ser "alternativa y no muleta de nadie"

El presidente del PP de Navarra y candidato a la Presidencia del Gobierno foral en las elecciones de mayo, Javier García, ha asegurado que "el Partido Popular garantiza que no va a pactar con este Partido Socialista" tras las próximas elecciones forales.

"Esa certeza es la que quiere a día de hoy la gente de centro derecha", ha dicho, para señalar que el PP "quiere ser una alternativa y no una muleta u oxígeno de nadie".

Javier García ha considerado, en una entrevista con Europa Press, que "UPN deja huérfano al centro derecha en el minuto en el que decide que tiene que buscar otros socios que no son el PP", si bien ha asegurado que UPN "no es ni rival ni enemigo" del Partido Popular, "todo lo contrario, perderíamos credibilidad si ahora dijésemos eso, cuando han sido nuestros compañeros de viaje durante estos últimos años".

Javier García ha señalado que "la unión del centro derecha" era "la garantía de combatir a los que hoy están traicionando a nuestra Comunidad, que son socialistas, comunistas y abertzales", pero ha apuntado que, tras confirmarse que Navarra Suma no se reeditaría, "lo que estaba claro es que el PP no se iba a quedar de brazos cruzados e iba a trabajar por ser realmente una alternativa".

"No podemos dejar huérfana a una parte importante de la población del centro derecha que no entiende la estrategia de alejarse del PP para acercarse al Partido Socialista", ha dicho.

Javier García ha indicado que "lo que va a hacer el Partido Popular es ensanchar sus bases para ser una alternativa real al socialismo, al comunismo y abertzalismo que tenemos en nuestra Comunidad".

Preguntado sobre si el PP está cómodo concurriendo en solitario con sus siglas a los comicios en lugar de en un acuerdo con UPN, Javier García ha asegurado que "estamos cómodos porque es una situación que no hemos generado nosotros". "A nosotros de forma unilateral se nos comunica por la prensa que se rompe la coalición sin previa comunicación y lo que hacemos es afrontar la situación de la mejor forma", ha sostenido.

A partir de ahí, Javier García ha asegurado que el Partido Popular "quiere abarcar" el espacio del centro derecha reivindicándose como "garantía" de que no pactará "con este Partido Socialista". "Esa certeza es lo que quiere a día de hoy la gente de centro derecha, quiere ser una alternativa y no ser una muleta u oxígeno de nadie", ha señalado.

Respecto a sus expectativas en las elecciones forales de mayo, Javier García ha dicho que el PPN se marca, "por de pronto, superar la representación actual -dos escaños dentro de Navarra Suma-". "Yo creo que ya es un buen resultado el hecho de superar lo actual. A partir de ahí, analizaremos cuál es el resultado, pero se está trabajando para tener unos muy buenos resultados", ha indicado, asegurando que "el PP piensa en ser una alternativa a un Gobierno de Chivite y los abertzales, lo mismo que a nivel nacional".

Respecto a la viabilidad de materializar esa alternativa, Javier García ha señalado que "también decían que en Andalucía era imposible que el Partido Popular gobernase y gobernó, por lo tanto, aspiramos a ser una alternativa real". "Creemos además en este proyecto, creemos en el Partido Popular y la dirección nacional cree en este proyecto. Hay una ola de ilusión, hay una renovación, hay gente preparada, con ganas, con trabajo, con proyecto, para ser la alternativa", ha sostenido.

DISPUESTO A PACTAR CON UPN EN LOS AYUNTAMIENTOS

Por otro lado, García ha reconocido que le "preocupa" que la no reedición de Navarra Suma pueda suponer para las fuerzas que lo componían la pérdida del Gobierno en distintos ayuntamientos navarros y ha afirmado que es algo que también "le preocupa a una gran parte de la sociedad que ha dicho claramente que no quiere la ruptura del centro derecha".

Tras ello, ha señalado que por parte del PP "no habrá problema" en pactar con UPN para alcanzar acuerdos si es necesario para retener ayuntamientos, pero ha planteado que "habrá que ver si ellos están dispuestos a seguir, porque ellos han sido los que han roto los puentes con el Partido Popular".

"CAPACIDAD SUFICIENTE" PARA IR EN SOLITARIO A LAS GENERALES

En cuanto a la posibilidad de retomar un acuerdo entre UPN y PP para concurrir a las elecciones generales, Javier García ha señalado que Navarra Suma englobaba los comicios municipales, forales y generales, y se ha producido la ruptura de esa coalición.

"Entiendo que los cálculos que haya hecho UPN para romper también son extrapolables a las generales. Quien rompe no es el PP y habrá que preguntar a otros si realmente quieren un acuerdo con el Partido Popular. Ahora mismo no nos lo planteamos. El Partido Popular tiene capacidad suficiente para enfrentarse en solitario a las elecciones generales", ha asegurado.

Además, ha señalado que "el voto en las elecciones generales es nacional y aquí no votas imitaciones sino que votas al original, y si quieres un cambio de Gobierno, la opción es el Partido Popular y es Alberto Núñez Feijóo".

Por otro lado, después de que varios excargos de UPN se hayan incorporado al Partido Popular de Navarra, Javier García ha asegurado que "esta es la casa de todos y está abierta a que cualquier persona que quiera aportar, trabajar y plantear proyectos venga a hacerlo". "Hay mucha gente que está viniendo. Es cierto que se ha incrementado en un número importante la afiliación del Partido Popular, no sólo de personas que vienen de estar afiliadas a UPN sino de personas de la calle que no habían tenido nunca una afiliación y quieren participar en el día a día de este partido", ha señalado, afirmando además que los excargos de UPN que han pasado al PP "no tienen ninguna pretensión" por ejemplo de ir en listas electorales, sino de "trabajar y aportar todo su conocimiento y todas sus ideas".

Javier García ha asegurado que el Partido Popular "viene para quedarse y viene a ser un proyecto de futuro y un proyecto a la largo plazo, como garantía de que va a poner en práctica una serie de soluciones para generar una transformación de Navarra".

"EL PP QUIERE ESA NAVARRA QUE ERA LÍDER"

Así, el presidente del PPN ha señalado que "en Navarra hemos sido líderes en todo y ahora estamos en la cola prácticamente de todo". "Estamos viendo cómo Navarra es la tercera comunidad en la que más incrementa la tasa de desempleo, Navarra es la tercera Comunidad que más empresas pierde, Navarra se sitúa por detrás de otras muchas en materia sanitaria y en materia educativa y lo que quiere el Partido Popular es esa Navarra que se añora, que era líder, competitiva, que era polo de atracción no sólo de empresas sino en el ámbito social también", ha sostenido.

Javier García ha considerado que esta legislatura "han sido cuatro años perdidos absolutamente" en los que ha primado en el Gobierno "el único interés de permanecer en el sillón de mando". "El Gobierno ha liderado, ha estado presente, Chivite preside, pero ni dirige ni lidera este Gobierno, porque como bien ha recordado muchas veces Bildu, la llave la tenían ellos", ha asegurado.

El presidente del PPN ha señalado que durante la legislatura ha habido en el Gobierno "una división interna importante y ha estado al servicio de los nacionalismos". "Aquí el objetivo de la señora Chivite era permanecer en el poder a costa de cualquier cosa", ha asegurado.

En ese sentido, Javier García ha considerado que "Navarra no es competitiva en el ámbito de la salud; en materia educativa no se ha avanzado; a nivel fiscal estamos viendo cómo muchas empresas se van, no somos competitivos para ser atracción de empresas y por lo tanto no somos competitivos para generar bienestar social y generar empleo de calidad".