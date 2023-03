Daniel Lacalle, el economista de corazón navarro y padre de trillizos

Su bisabuelo, Tirso Lacalle, el ‘Cojo de Cirauqui’, y su abuelo, José Lacalle, de Valtierra. Usted, a caballo entre Londres y Madrid y padre de trillizos...

Tienen ya 21 años. Yo siempre digo que soy navarro de corazón. No vengo aquí todo lo que quisiera, pero me siento muy navarro por ese vínculo familiar. Tengo familia en Pamplona y en Valtierra y siempre he sentido que aquí hay un espíritu muy coincidente con el mío. Los navarros son mucho más liberales que lo que nos quieren vender desde algunas instancias del Gobierno. Son un ejemplo de liberalismo y emprendimiento cuando salen por España y por el mundo.

No sé si le llega algo de la política foral, pero, con autonómicas a la vuelta de la esquina. ¿Qué Gobierno debería salir de las urnas?

Uno que tenga el convencimiento de que Navarra tiene que liderar en inversión y crecimiento. La economía tiene que volver al debate político en Navarra, y no con cuestiones anquilosadas. Navarra tendría que haber recuperado mucho más que el PIB de 2019, Navarra podría ser como Luxemburgo, Holanda, Irlanda... no conformarse con estar sólo un poco por encima de la media.