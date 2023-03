Esparza califica de "ignominia" que el PP venga a Navarra a "insultar a UPN" y mentir

Javier Esparza, ha calificado de “ignominia” las palabras del coordinador general del PP, Elías Bendodo, que este miércoles en Pamplona afirmó que “UPN está en los brazos no solo del PSOE, sino también de Bildu”. El regionalista ha señalado que los ‘populares’ no tienen “complejo ni pudor” para buscar un titular con mentiras. El presidente de UPN,, ha calificado de “ignominia” las palabras del coordinador general del PP, Elías Bendodo, que este miércoles en Pamplona afirmó que “UPN está en los brazos no solo del PSOE, sino también de Bildu”. El regionalista ha señalado que los ‘populares’ no tienen “complejo ni pudor” para buscar un titular con mentiras.

Antes de entrar al pleno que este jueves celebra el Parlamento, y en declaraciones a los periodistas, el líder de Unión del Pueblo Navarro ha mostrado su malestar por estas afirmaciones que “nadie cree”: “La estupidez es tan grande que es que no se lo cree nadie. Si salimos a la calle y preguntamos a cualquier ciudadano si UPN tiene algo que ver con EH Bildu o está en brazos de EH Bildu, nadie se lo cree. Yo creo que en la política española vale todo, y así lo está demostrando el PP. Se puede decir cualquier estupidez para buscar una portada, para buscar salir en un medio de comunicación y no tienen ni complejo ni pudor. El señor Bendodo entiendo que sabrá que eso es mentira, porque lo sabemos todos los navarros y si no, lo que tiene que hacer es no dedicarse a la política”.

Esparza ha afirmado que el número 3 del Partido Popular no vino a Navarra a hacer oposición al Gobierno del Partido Socialista y Bildu, sino a “insultar a UPN y a decir que poco más o menos es un partido que está en brazos de EH Bildu”. Recalcó que UPN “lleva defendiendo la libertad y democracia en esta tierra desde su existencia” y que “por eso ha sido perseguido de forma permanente por la izquierda abertzale y ETA” y tiene “dos concejales asesinados” por la banda terrorista.

“Me parece una ingnominia, me parece mucha mala baba hacer unas declaraciones como las que hizo el señor Bendodo este miércoles en Pamplona. Supone desconocer absolutamente la realidad de esta tierra y deja a las claras cuál es el nivel del PP”. Ha agregado que “ellos sabrán dónde van con esas declaraciones, pero desde luego se retratan solos”.

“EL PP EN TODA ESPAÑA ESTÁ RECOGIENDO TRÁNSFUGAS”

El PP está anunciando un goteo de paso de cargos de UPN a su partido y afirma que habrá más, negando además que tres de sus fichajes, Carlos García Adanero y Sergio Sayas, que han dejado UPN y siguen en el Congreso, o Ruth Goñi, que dejó Ciudadanos y no su escaño en el Senado, sean tránsfugas. Cuando le han preguntado por ello a Esparza este ha recordado que el Partido Popular abandonó el Pacto Antitransfuguismo porque “no le interesaba estar”, ya que “en toda España está acogiendo tránsfugas y en Navarra también, es evidente”.

El presidente del PP navarro Javier García anunció que pasarán a su partido personas que ocuparon cargos en UPN en los gobiernos de Miguel Sanz y Yolanda Barcina. Al respecto, Javier Esparza ha señalado que lo desconoce. “Todo el mundo sabe qué personas se han pasado al PP, no tengo nada que decir, pero el nivel es claro”, ha respondido.