Criterios de admisión y documentación requerida para la matriculación escolar en Navarra 2023-2024

Existencia de hermanos o hermanas matriculadas en el centro (3 puntos)



Proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de padres, madres o personas que ostenten la tutoría legal (4, 3, 1, 0 puntos)



Renta per cápita de la unidad familiar (3, 2, 1, 0 puntos)



Concurrencia de discapacidad en el alumno o alumna, o en su padre, madre, o persona que ostente la tutoría legal, hermanos o hermanas (2.5, 2, 0.5 puntos)



Condición de víctima de violencia de género o de terrorismo (1 punto)



Padre, madre o persona que ostente la tutoría legal que trabaje en el centro (0.8 puntos)



Condición legal de familia numerosa (0.8 puntos)



Situación de acogimiento familiar del alumno o alumna (0.8 puntos)



Condición de familia monoparental (0.8 puntos)



Alumnado nacido de parto múltiple (0.8 puntos)



DESEMPATES



Los empates se resolverán aplicando, por orden sucesivo, estos criterios de admisión , hasta el momento en que se produzca el desempate.



De persistir el empate se utilizará el criterio complementario de proximidad lineal (0,5 puntos cuando la distancia lineal, determinada mediante la herramienta de geolocalización incorporada en EDUCA, del domicilio familiar o del lugar de trabajo, según la opción elegida, hasta el centro educativo, sea igual o menor a 1.500 metros).



De no haberse deshecho el empate, se deshará aplicando el sorteo realizado, en acto público, el 3 de marzo de 2023, a las 13:00 horas, en el Departamento de Educación (c/ Santo Domingo s/n), ante el órgano competente.