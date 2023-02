Fallece la navarra Rosario Lamela, creadora de los conocidos cuadernos Lamela

La navarra Rosario Lamela, creadora de los conocidos Cuadernos Lamela de escritura, falleció este 23 de febrero a los 88 años de edad. "Hoy es un día muy triste. Nos ha dejado una genia, una maestra, una madre, abuela, esposa, amiga y compañera. Nuestra autora. Continuaremos con tu legado como tantas veces nos pediste. Rosario Lamela, no te olvidaremos", comunicó la editorial, con sede en Viana, en sus redes sociales.

Riojana de adopción, ya que vivió allí prácticamente toda su vida, fue profesora en distintas localidades, así como en Logroño, y en 2019 recibió el I Premio Mujer La Rioja.

Rosario Lamela no tuvo una vida fácil. "A mis 16 años tuve que interrumpir los estudios a causa de una enfermedad nerviosa que me dejó la mente en blanco, perdí la memoria y quedé con un fuerte dolor de cabeza que me impidió leer absolutamente nada en varios años, pero mi vocación por la enseñanza seguía ahí y, a los 32 años, ya casada y con un hijo decidí acabar la carrera de Magisterio. De repente me encontré en un aula con 40 niños de cuatro años y sin la más remota idea de qué hacer con ellos", explicaba la docente en palabras recogidas en la web de Cuadernos Lamela.

"A Io largo de mi carrera, nadie me había orientado sobre cómo actuar en una situación así, ni sabía cómo se utilizaban los distintos métodos de lecto-escritura, sólo sabía que existían métodos globales que partían de la palabra o de la frase, silábicos a partir de la sílaba y los fonéticos que iniciaban Ia enseñanza de Ia lectura partiendo de los fonemas, pero… ¿cómo se utilizaban? ¿cuál era el mejor?", recordaba.

🖤 Hoy es un día muy triste.

Nos ha dejado una genia, una maestra, una madre, abuela, esposa, amiga y compañera.

Nuestra autora.

Continuaremos con tu legado como tantas veces nos pediste. Rosario Lamela, no te olvidaremos ❤️

D.E.P pic.twitter.com/fAH3rnEZyE — CUADERNOS LAMELA (@EDITORIALLAMELA) February 23, 2023

Así que, decidida, comenzó a buscar información, asistió a cursillos y se apoyó en la experiencia de los compañeros. Realizó varias pruebas y de las conclusiones y experiencias que fue obteniendo nacieron los Cuadernos Lamela.

"Las primeras hojas las realicé en una hoja en blanco y con la ayuda de una regla y un lapicero 'fabricaba' las hojas con la 'cuadrovía' que al día siguiente entregaría a mis alumnos. En el margen y entre las dos líneas, les dibujaba la imagen de un trenecito y aún recuerdo mis lágrimas cuando comprobé los grandes cambios en la escritura de mis niños y niñas, animándolos a la escritura con la frase motivadora: ¡empezamos en el tren y sin salirnos de la vía!", contaba Rosario.

Mujer pionera en la educación, siempre se mantuvo activa. De hecho, ya superados los 80, ideó 'La canción de las vocales' para ayudar a los más pequeños a leer a través de seis cartones.