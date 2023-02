Lola Ugarte, nueva directora del instituto de investigación en Materiales Avanzados y Matemáticas de la UPNA

La catedrática de Estadística e Investigación Operativa Lola Ugarte Martínez ha sido nombrada nueva directora del Instituto de investigación en Materiales Avanzados y Matemáticas (INAMAT2) de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

Le acompaña en la dirección el catedrático de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica Rafael Rodríguez Trías y, como secretario, Fernando Bimbela Serrano, profesor contratado doctor del Departamento de Ciencias.

El instituto INAMAT2 cuenta con 110 investigadores e investigadoras (en torno a un 40% son mujeres). Los miembros del instituto han publicado en los últimos cinco años más de 450 artículos de investigación y registrado 22 patentes. Además, en este mismo lustro han desarrollado o están desarrollando en torno a 140 proyectos de I+D+i, ha indicado en una nota la UPNA.

El instituto ha orientado en estos últimos años su actividad investigadora hacia tres áreas principales: recubrimientos funcionales y aplicaciones en nanotecnología; materiales para el desarrollo sostenible; y ciencia de datos, inteligencia artificial y modelización matemática.

CURRÍCULUM DE LOLA UGARTE

Lola Ugarte es licenciada en Matemáticas por la Universidad de Zaragoza y doctora en Ciencias Matemáticas por la UPNA. Realizó su formación posdoctoral en el Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Simon Fraser (Canadá).

Sus líneas principales de investigación se centran en el ámbito general de la modelización estadística y de la estadística espacial y espacio-temporal con aplicaciones en diversos campos. El grupo de investigación que coordina en la UPNA (Estadística Espacial) ha realizado contribuciones pioneras en el ámbito de la representación cartográfica de enfermedades y en la fusión espacio-temporal de imágenes satelitales.

En 2007 recibió el premio INNOLEC Lectureship Award, concedido por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Masaryk (República Checa) y en 2021 recibió el Premio BBVA-SEIO a la mejor contribución en Estadística Aplicada (en coautoría) concedido por un jurado internacional. Ha publicado más de un centenar de artículos en revistas JCR, ha participado en más de veinte proyectos financiados por convocatorias públicas (la mayoría de ellos como investigadora principal) y en más de cuarenta contratos firmados con administraciones públicas, empresas y universidades.

Ha impartido, además, numerosas conferencias tanto nacionales como internacionales, entre ellas, la conferencia Santaló, en 2021. Su labor editorial como editora asociada o miembro del panel editorial en revistas internacionales de estadística es también destacada (Statistics in Medicine, Statistics and Computing o Journal of the Royal Statistical Society Series A, entre otras). Ha sido también coeditora en jefe de la revista TEST (2017-2020), vicepresidenta de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO) (entre 2010 y 2013) y directora del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la UPNA (entre 2007 y 2012). En la actualidad, es miembro del Consejo Ejecutivo de FENStatS (Federación Europea de Sociedades de Estadística) y del Consejo de Estadística de Navarra como representante de la UPNA. De enero de 2017 a junio de 2018 fue adjunta al gestor de Matemáticas en la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico técnico de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

En julio de 2018 fue nombrada Coordinadora del área MTM (Matemáticas) de la AEI (2018-2021). Actualmente, es la presidenta de la Comisión de Matemáticas y Física de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI). Forma también parte del Consejo Asesor en Matemáticas de la Fundación Gadea Ciencia.