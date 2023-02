Un total de 3.644 pacientes han resultado afectados en el ámbito hospitalario por la cancelación de consultas de especialistas, pruebas diagnósticas u operaciones en los primeros trece días de la huelga de médicos. Se trata del 5,91% de la actividad que estaba programada (61.685 actuaciones), ya que la actividad urgente se debe realizar así como el 100% de la atención en hospitalización y servicios con tratamientos pautados no demorables (hemodiálisis, terapias oncológicas, etc.).

Salud se comprometió a citar, a la mayor brevedad posible, a las personas afectadas por las cancelaciones. Este martes, el director de Salud, Carlos Artundo, deseó llegar a un acuerdo “cuanto antes” y “recuperar las citas que no han podido ser atendidas”.

Salud y Sindicato Médico avanzan en las negociaciones y, según Artundo, “hay bases para un acuerdo total de Atención Primaria en innovador en términos de calidad”.

LA MESA SECTORIAL

Este martes tuvo lugar la reunión de la Mesa Sectorial de Salud, foro en el que sindicatos y Administración negocian sobre todo las medidas relacionadas con aspectos organizativos.

Salud llevó su propuesta que busca “reforzar” el sistema público y, en particular, la Atención Primaria. Así, el documento incluye, además del la mejora de 400 euros mensuales para los médicos, que deberá pasar por la Mesa General donde se negocian los aspectos retributivos; la ampliación progresiva de la carrera profesional a todo el personal sanitario y medidas para reducir la sobrecarga.

En concreto, 12 minutos por consulta, un máximo de 32 pacientes/día, avanzar en la desburocratización, ofertar contratos a los MIR, incorporación de 44 enfermeras (22 ya se han sumado al sistema este último mes), apoyo para el desplazamiento hasta centros de salud de difícil cobertura, aumento del 10% en el precio de hora de guardia, de un 20% para tutores y también subida para direcciones de equipo y jefaturas e incorporación de la carrera profesional para el personal no funcionario de Medicina y Enfermería.

EL SEGUIMIENTO DEL PARO MÉDICO

El seguimiento del paro en el día 14 de la huelga fue del 2,57% del persona, según los datos de Salud. No se tiene en cuenta el personal que trabaja en servicios mínimos (el 100% en algunos ámbitos). En total pararon 57 profesionales de 2.216 que trabajaban en el turno de mañana. En el ámbito hospitalario el seguimiento fue del 3,15% (50 profesionales de 1.587) mientras que en Atención Primaria fue del 1,18% (7 de 593 médicos). En salud mental secundaron el paro este día el 3,25% de médicos (4 de 36 profesionales).

ELA, LAB, UGT y CCOO PLANTAN A SALUD Y NO ACUDEN A LA MESA SECTORIAL

Los sindicatos ELA, LAB, UGT y CCOO plantaron este martes al departamento de Salud, no acudieron a la convocatoria de la Mesa Sectorial y se concentraron frente al departamento. Artundo dijo que no entendía esta postura y se mostró partidario de hablar y negociar. Según los sindicatos, en la reunión que tuvieron el lunes Salud no tuvo en cuenta ninguna de sus reivindicaciones, en especial la ampliación de la carrera profesional para toda la plantilla por lo que “no tenía sentido” sentarse de nuevo ante la ausencia de una nueva propuesta. Y esperan que tras la huelga de este 15 de febrero el Gobierno “de un paso adelante”. Sí acudieron a la Mesa el Sindicato Médico, SATSE y Afapna. Este último sindicato considera las medidas “insuficientes” pero añade que “no podemos permitir saltarnos toda vía destinada al acuerdo”.